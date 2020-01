3. Bezirk: Gemälde von Karl Hannig bis 12.2. ansehen

Wien (OTS/RK) - Die jährliche „Weihnachtspause“ im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) ist vorbei. Am Sonntag, 5. Jänner, öffnet das ehrenamtlich tätige Museumsteam wieder die Pforten. An diesem Tag sind zwischen 10.00 und 12.00 Uhr die Dauer-Ausstellung zur Geschichte der Landstraße und eine Sonder-Ausstellung mit hübschen Malereien des Künstlers Karl Hannig bei freiem Eintritt zu besichtigen. In der seit Mitte September laufenden und jetzt verlängerten Schau präsentiert der Maler einen Querschnitt durch sein Schaffen zwischen 1960 und 2019. Nach mehrfachen Bildankäufen von Kennern wurde die Ausstellung mit Arbeiten aus der Phase des „Konstruktivismus“ vervollständigt. Hannig wendet bei der Herstellung der Gemälde „altmeisterliche“ Techniken an und ist Mitglied der Künstler-Vereinigung „Die Spirale“.

Die Gemälde-Ausstellung kann noch bis Mittwoch, 12. Februar, besichtigt werden. Das Bezirksmuseum Landstraße im 3. Bezirk in der Sechskrügelgasse 11 ist jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) zugänglich. Traditionell ist der Zutritt kostenlos. An Feiertagen und an schulfreien Tagen sind die Räumlichkeiten stets verschlossen. Der freiwillig agierende Museumsleiter Herbert Rasinger gibt gerne Auskünfte über die aktuelle Bilder-Schau: Telefon 4000/ 03 127 bzw. E-Mail bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

