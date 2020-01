ORF III am Wochenende und am Dreikönigstag: Finale für „Habsburg und die Bundesländer“ mit „Tirol“ und „Kärnten“

Außerdem: Jubiläumskonzert zu 150 Jahre Wiener Musikverein, Doku „Mythos in Gold – Der Wiener Musikverein“ und „Dreikönigskonzert aus Salzburg“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Samstag, dem 4. Jänner 2020, und am Sonntag, dem 5. Jänner, im Hauptabend die finalen zwei Teile des neuen ORF-III-Dokuvierteilers „Habsburg und die Bundesländer“. Beleuchtet werden darin die wechselhaften Beziehungen zwischen den Habsburgern und den heutigen Bundesländern Tirol und Kärnten. Am Dreikönigstag, dem 6. Jänner, steht im Vorabend „Das Dreikönigskonzert aus Salzburg“ auf dem Programm, ehe „Erlebnis Bühne“ anlässlich „150 Jahre Wiener Musikverein“ das Jubiläumskonzert mit Anne-Sophie Mutter und Piotr Beczała sowie die Doku „Mythos in Gold – Der Wiener Musikverein“ zeigt.

Samstag, 4. Jänner

Der Hauptabend am Samstag wird mit dem dritten Teil der neuen „Erbe Österreich“-Reihe „Habsburg und die Bundesländer“ (20.15 Uhr) von Burkhard Stanzer eingeleitet, der sich der Beziehung zwischen Tirol und den Habsburgern widmet. Habsburgs Geschichte ist ohne das Bundesland Tirol kaum denkbar. Von Beginn an hatten die Alpenpässe eine große strategische Bedeutung. So wurde Innsbruck im 15. Jahrhundert zur Residenzstadt, in der Maximilian auch sein bombastisches Grabmal errichten ließ. Außerdem verlor Maria Theresia in Innsbruck ihren Gatten, der während einer Theateraufführung zusammenbrach und starb. Und Tirol bekam als westlichstes Bollwerk den napoleonischen Ansturm mit voller Härte ab.

Der „Erbe Österreich“-Zweiteiler „Habsburg und die Alpen“ von Christian Papke begleitet anschließend das Adelsgeschlecht in die Bergwelten Österreichs des 19. Jahrhunderts. Der erste Teil um 21.05 Uhr erzählt, wie Kaiser Franz Joseph, Erzherzog Johann sowie auch Kaiserin Elisabeth mit ihrer Leidenschaft für die Berge zu Trendsettern wurden. Denn mit einem Mal waren Felswände und Sturzbäche „en vogue“ und galten als Orte der inneren Erneuerung. Der zweite Teil der ORF-III-Eigenproduktion begleitet um 21.55 Uhr Erzherzog Johann durch die steirischen Alpen und taucht mit Kaiser Franz Joseph in die Ischler Bergwelten ein. Zum Abschluss führt „Erbe Österreich“ an die schönsten Plätze von „Maximilians Tirol“ (22.45 Uhr) – von seiner Residenzstadt Innsbruck mit dem Goldenen Dachl und den berühmten „Schwarzen Mandern“ über die spektakuläre Martinswand mit der „Maximiliangrotte“ bis hin zur Festung Kufstein.

Sonntag, 5. Jänner

Am Sonntag zeigt ORF III mit „Kärnten“ (20.15 Uhr) den letzten Teil der „Erbe Österreich“-Reihe „Habsburg und die Bundesländer“. Das Herzogtum Kärnten bereicherte die habsburgische Machtbasis seit dem Mittelalter. Doch Kärnten war auch weit weg von Wien und daher von der Reichshauptstadt kaum zentral zu verwalten. Hier schlug der Protestantismus die tiefsten Wurzeln, bis hoch hinauf in die Aristokratie. Und hier wirkte die Gegenreformation am härtesten. Anschließend kann man in der dreiteiligen ORF-III/ARTE-Dokumentarreihe von Judith Doppler und Kurt Mayer in die schillernde Welt von „Habsburgs Hoflieferanten“ eintauchen. Der erste Teil begibt sich auf „Einkaufstour mit Sisi und Franz“ (21.05 Uhr). Bei aller asketischen Grundhaltung des Kaisers waren auch die Gastronomen und Zuckerbäcker wichtige Partner im kaiserlichen Tagesablauf. Teil zwei „Der kaiserliche Haushalt von Maria Theresia bis Katharina Schratt“ (21.55 Uhr) geht zurück zu den Anfängen der Wiener Hoflieferanten und erklärt die Gründe für ihren Höhenflug in den letzten 100 Jahren der Monarchie. Der dritte und letzte Teil beleuchtet um 22.45 Uhr „Untergang und Wiedergeburt“ der Hoflieferanten. Mit dem Ende der Monarchie verlor der Status „Hoflieferant“ seine Bedeutung – mehr noch, er verkehrte sich ins Gegenteil. Die Doku schildert den politischen Umbruch in Österreich 1918 aus Sicht von Geschäftsleuten wie Hofjuwelier Köchert, Hofzuckerbäcker Demel und Glashersteller Lobmeyr.

Montag, 6. Jänner

Der Dreikönigstag in ORF III beginnt traditionell mit „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ um 9.00 Uhr. Dabei erfährt man u. a., ob die Heiligen Drei Könige tatsächlich Könige waren, was C+M+B bedeutet und woher das „Sternsingen“ kommt. Anschließend laden die „Expeditionen“ zur „Schlemmerreise: Dreikönig – Sternsinger und Weihrauchfleisch“ (9.15 Uhr) und zu „Der Duft des Orients – Die Weihrauchstraße“ (9.50 Uhr) ein.

Ein glanzvolles musikalisches Programm präsentiert „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ ab 18.45 Uhr: Aus dem Großen Festspielhaus zeigt ORF III das am Vormittag aufgezeichnete „Dreikönigskonzert aus Salzburg“ (18.45 Uhr). Es spielt die Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Hansjörg Angerer.

Am 6. Jänner 1870 wurde das Musikvereinsgebäude in Wien feierlich eröffnet. Aus diesem Anlass präsentiert ORF III im Hauptabend im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ das Jubiläumskonzert „Aus dem Goldenen Saal: 150 Jahre Wiener Musikverein“ (20.15 Uhr). Als Solisten sind Piotr Beczała und Anne-Sophie Mutter zu erleben. Die Wiener Philharmoniker spielen das originale Programm des historischen Eröffnungskonzerts. Anschließend folgt der von Felix Breisach gestaltete Film „Mythos in Gold – Der Wiener Musikverein“ (21.45 Uhr), der die Geschichte der ehrwürdigen Institution beleuchtet. Thomas Angyan, der langjährige Intendant der Gesellschaft der Musikfreunde, führt durch „sein Haus“, das er 2004 durch vier unterirdische, mit modernster Technik ausgestattete Säle für Konzerte, Proben, Konferenzen und Empfänge ergänzte. Prominente Musiker/innen wie Anne-Sophie Mutter, Zubin Mehta, Cecilia Bartoli, Piotr Beczała und Mariss Jansons begleiten den Rundgang mit musikalischen Kostproben und persönlichen Anekdoten.

