Junge ÖVP: Regierungsprogramm trägt junge Handschrift

JVP erfreut über viele wichtige Maßnahmen für Junge

Wien (OTS) - „Wenn man sich das gestern präsentierte Regierungsprogramm anschaut, dann sieht man deutlich, dass gerade für uns Junge viele wichtige Meilensteine gesetzt wurden. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass junge Anliegen auch weiterhin einen elementaren Bestandteil in der Politik einnehmen werden“, so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP, anlässlich des frisch vorgelegten Regierungsprogramms. „In den für uns zentralen Bereichen wie Nachhaltigkeit, Bildung und Wissenschaft, Mobilität, Ehrenamt, Digitalisierung und Standortpolitik wurden wichtige Forderungen der Jungen ÖVP im Regierungsprogramm verankert. Um nur einige wenige Beispiele dafür zu nennen, freuen wir uns besonders über die Einführung eines österreichweiten Studententickets, die Modernisierung der Lehrpläne, die Einführung einer Bildungspflicht, die Erhöhung der Zuverdienstgrenze für Studierende sowie die Attraktivierung des Grundwehrdienstes und die Anpassung der Tauglichkeitskriterien“, so Stefan Schnöll weiter.

Die Junge ÖVP hat sich im Rahmen der Regierungsverhandlungen der letzten Wochen aktiv mit ihren Themen und Forderungen eingebracht und freut sich nun auf eine gemeinsame und vor allem rasche Umsetzung der präsentierten Punkte.

„Ich freue mich, dass Österreich nun eine neue Regierung bekommt, die in den kommenden Tagen damit beginnen wird, ihre Arbeit aufzunehmen. Als Junge ÖVP freuen wir uns auf die Zusammenarbeit und werden uns auch weiterhin unermüdlich für die Anliegen junger Menschen in Österreich einsetzen. Für uns ist schön zu sehen, dass unsere Anliegen weiterhin nicht nur ganz oben auf der Agenda stehen, sondern mit diesem Regierungsprogramm auch konkret in die Umsetzung gelangen“, so Stefan Schnöll abschließend.

