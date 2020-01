Die „Pratersterne“ funkeln ab 7. Jänner wieder am „DIE.NACHT“-Himmel

Außerdem: Stermann und Grissemann präsentieren „Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“

Wien (OTS) - Garantiert ohne Gag-Zurück-Garantie präsentieren Stermann und Grissemann in „Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 7. Jänner 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 das Beste der vergangenen Saison. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Talkgästen wie Tobias Pötzelsberger, John Cleese, Thomas Brezina, Nina Proll, Peter Filzmaier u. v. m. Um 23.00 Uhr funkeln die „Pratersterne“ am „DIE.NACHT“-Himmel, wenn Hosea Ratschiller in sechs Folgen der neuen Staffel wieder Kleinkunst-Stars und -Newcomer auf der Bühne im Wiener Szenelokal Fluc begrüßt. In der Auftaktfolge gibt Gery Seidl eine Kostprobe seines Könnens. Neben ihm sind die Duos Stockenreitner & Wieser und „Die Duetten“ sowie Pepi Hopf zu sehen.

