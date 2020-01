Von Mördern und schrägen Vögeln

Theateraufführungen in Eibesthal und Weißenkirchen

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Freitag, 3., und morgen, Samstag, 4. Jänner, spielt das Theater Eibesthal im Saal unter der Kirche von Eibesthal jeweils ab 19.30 Uhr noch zwei Aufführungen von „Mörder mögen's messerscharf“, einer Kriminalkomödie von Christine Steinwasser. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61 98 29 04 und www.theatereibesthal.at.

Morgen, Samstag, 4. Jänner, feiert ab 19 Uhr in der Wachauhalle in Weißenkirchen „Schräge Vögel fliegen nicht“, eine Komödie in drei Akten von Andreas Holzmann, Premiere. D'Wachauer, die Theatergruppe des MGV Weißenkirchen, bringt das Stück in Folge am 5., 10. und 11. Jänner jeweils ab 19 Uhr sowie am 6. und 12. Jänner jeweils ab 17 Uhr zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 0680/324 03 33 und www.theaterwachau.com.

