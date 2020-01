Rekord: Post verarbeitete 127 Millionen Pakete in 2019

Neues Allzeit-Hoch von 765.000 Paketen an einem Tag - Rekordinvestitionsjahr

Wien (OTS) - 2019 verzeichnete die Österreichische Post einen neuen Mengenrekord: 127 Millionen Pakete transportierte das Logistikunternehmen im abgelaufenen Jahr – ein Plus von fast 18 Prozent. Im Vergleich: 2018 waren es noch 108 Millionen, im Jahr 2009 zählte man rund 50 Millionen Pakete. Damit haben sich die Mengen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Zurückzuführen ist dieser rapide Anstieg auf das starke organische Wachstum – getrieben durch den boomenden Online-Handel – einerseits, aber auch auf zusätzliche Mengen, die die Post seit August dieses Jahres für DHL in Österreich zustellt.



An durchschnittlichen Tagen transportierte die Post österreichweit rund 420.000 Pakete, im Dezember stieg diese Zahl auf über 600.000 täglich an. Auch konnte man heuer am 11. Dezember ein neues Allzeit-Hoch verzeichnen: 765.000 Pakete wurden allein an diesem Tag von der Post österreichweit verteilt.



Um sich für die Zukunft zu rüsten, investiert die Post massiv in ihre Infrastruktur. 2019 verzeichnete man mit 160 Millionen Euro ein Rekordinvestitionsjahr, ein Großteil davon floss in den Aus- und Neubau von Logistikstandorten. 2020 wird sich die Investitionshöhe in einer ähnlichen Größenordnung bewegen.



