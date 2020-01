Korrektur zu OTS 0077 vom 2. Jänner - „Runder Tisch“ zum Thema „Was kann Türkis-Grün?“ – heute um 22.45 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Korrigierte Neufassung: „Runder Tisch“ zum Thema „Was kann Türkis-Grün?“ – heute um 22.45 Uhr in ORF 2

Außerdem: Verlängerte „ZIB 2 Spezial“ und „ZIB 2 am Sonntag“ am 4. bzw. 5. Jänner

Der Koalitionspakt zwischen ÖVP und den Grünen steht, am kommenden Dienstag soll die Regierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler vom Bundespräsidenten angelobt werden. Was ist von dieser Bundesregierung zu erwarten? Welche Themen werden vorrangig in Angriff genommen? Wie beurteilt die künftige Opposition aus SPÖ, FPÖ und NEOS das neue Kabinett? Und was bleibt vom türkis-blauen Erbe? Darüber diskutieren heute, am Donnerstag, 2. Jänner 2020, um 22.45 Uhr in ORF 2 bei Simone Stribl am „Runden Tisch“:

August Wöginger

Klubobmann ÖVP und Koalitionsverhandler

Johannes Rauch

Landesrat Vorarlberg und Koalitionsverhandler, Die Grünen

Jörg Leichtfried

geschäftsführender Klubobmann SPÖ

Norbert Hofer

Bundesparteiobmann und Dritter Nationalratspräsident, FPÖ

Nikolaus Scherak

stv. Klubobmann NEOS

Dem Koalitionspakt zwischen ÖVP und Grünen widmen sich zudem die auf jeweils 20 Minuten verlängerten Ausgaben der „ZIB 2 Spezial“ und „ZIB 2 am Sonntag“ am Samstag, dem 4., bzw. Sonntag, dem 5. Jänner, um 21.45 Uhr in ORF 2.

