„Kabarettgipfel“ Teil 2 mit Vitásek, Sarsam, Kristan und BlöZinger am 3. Jänner in ORF 1

Wien (OTS) - „Für immer jung“ geben sich die Protagonisten des kabarettistischen Gipfeltreffens am Freitag, dem 3. Jänner 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1, wenn Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Omar Sarsam, Alex Kristan und das Duo BlöZinger zum „Kabarettgipfel“ in der Wiener Stadthalle laden. BlöZinger belauscht dabei das Gespräch eines coolen Zivildieners mit einem zynischen Altersheiminsassen; Andreas Vitásek kommt sich bei der laufenden Anhebung der Altersgrenze für Ermäßigungen vor wie der Esel mit der Karotte vor der Nase; Lukas Resetarits stellt absurde Utensilien vor, die die Werbung als Erleichterungen für alte Menschen propagiert, und Alex Kristan schildert die Auswüchse der Schönheits-OPs, die jung bleiben wollende Menschen über sich ergehen lassen. Als Schlusslied für dieses Thema wird gemeinsam „Forever young“ angestimmt. Stimmgewaltig unterstützt werden sie dabei wie immer von den „Echten“.

Kabarett live: „Kabarettgipfel“ am 2. und 3. März in der Wiener Stadthalle – Tickets ab sofort erhältlich

Thomas Stipsits, Klaus Eckel, Christoph Fritz, Martina Schwarzmann und Gabriel Vetter sind die Protagonistin und die Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 2. und 3. März 2020. Karten dafür sind ab sofort unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

