Leistbarer Schneesport für Familien

Tageskarten bis zu € 58,- für Erwachsene sind ZU VIEL!

Wien (OTS) - Eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem Kind/Jugendl. bezahlt in diesem Rechenmodell für einen Schneetag € 145,-. Daher fordern die Naturfreunde leistbare FAMILIENTARIFE:

Max. € 80,- für zwei Erwachsene mit Kind/Jugendl.

Max. € 50,- für eine(n) Erwachsene(n) mit Kind/Jugendl.

Schifahren und Snowboarden als gesunder Breitensport muss wieder leistbar werden.

Schifahren und Snowboarden ist seit einigen Jahren in Österreich zum Premiumsegment geworden – ein Ende der Preissteigerung ist nicht in Sicht und auch nicht zu erwarten. Es gibt zwar vereinzelt Angebote für Familien, diese gelten jedoch meist nur sehr eingeschränkt und nicht in den Schulferien. Somit ist der Pistensport für Durchschnittsverdiener trotz vereinzelter Angebote nicht mehr leistbar.

Schneesport ist jedoch ein wichtiger Grundpfeiler, wenn es um die Gesundheit unserer Kinder geht! Als attraktiver Breitensport muss er aber auch leistbar sein! „Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen mehr denn je dabei unterstützen und preislich attraktive Möglichkeiten schaffen, den alpinen Schneesport auf Ski und Snowboard zu erlernen! Die Naturfreunde haben sich in den vergangenen Jahren intensiv dafür eingesetzt, dass Kinder unabhängig von Einkommen und Herkunft die Möglichkeit bekommen, diese traditionelle und attraktive Sportart zu erlernen!“ so Naturfreunde-Vorsitzender Andreas Schieder.

Naturfreunde Österreich – Kompetenz auf der Piste

Die Naturfreunde Österreich sind der größte und traditionsreichste Schneesportveranstalter Österreichs in dem sich die ehrenamtlichen Schneesportbetreuer/Innen im Besonderen in der Betreuung für Anfänger und Kinder engagieren. Seit mehr als 30 Jahren bilden sie SportlerInnen zu Kinder- und Jugendbetreuer/Innen Schi und Snowboard aus. In ca. 460 Ortsgruppen der Naturfreunde werden auf den Pisten jährlich rund 50.000 Kinder und AnfängerInnen betreut. Über 2500 MitarbeiterInnen zeigen schon 3- bis 4-Jährigen, dass Skifahren richtig Spaß macht. Die Naturfreunde veranstalten zahlreiche kostengünstige Skikurse, in denen Kinder spielerisch Ski fahren lernen. Daher fordern die Naturfreunde Österreich Sondertarife für TeilnehmerInnen bei Vereinsschikursen, denn nur mit leistbaren Angeboten kann auch in Zukunft die Funktion, unsere Kinder gut vorbereitet auf die Skipisten zu bringen, gut ausgeführt werden.

