Annoncen-Bekanntschaft führt zu Festnahme

Vorfallszeit: 01.01.2020, 20:30 Uhr Vorfallsort: Wien-Donaustadt

Wien (OTS) - Ein 87-jähriger Mann hatte die in weiterer Folge Tatverdächtige, deren Identität erst geklärt werden muss, über eine Zeitungsannonce kennengelernt. Bei einem Treffen der beiden in der Wohnung des Mannes forderte die Frau Bargeld und bedrohte das Opfer mit einem Messer. Weil der 87-Jährige lautstark um Hilfe schrie, verständigten Nachbarn die Polizei. Beamte der Wega führten einen Zugriff durch. Während der Täteransprache fügte sich die Tatverdächtige selbst Schnittverletzungen im Bauchbereich zu. Nach erfolgter Festnahme wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, einige Zeit später dann in einen polizeilichen Arrestbereich überstellt. Die mutmaßliche Täterin wurde wegen versuchten schweren Raubes und Freiheitsentziehung zur Anzeige gebracht, das LKA (Außenstelle Nord) führt die Ermittlungen.

