Zweite Zwischenbilanz zum 30. Wiener Silvesterpfad

Feiern wie aus dem FF – friedlich und fröhlich

Wien (OTS) - Ausgelassen, harmonisch und vergnügt – so feiern Hundertausende BesucherInnen aus dem In- und Ausland am 30. Wiener Silvesterpfad. Noch eineinhalb Stunden bis zum Jahreswechsel, die den Gästen mit mitreißenden musikalischen Live-Acts, einem Blick in die Zukunft in der "Straße des Glücks" sowie mit einem unterhaltsamen Miteinander in der Begegnungszone "Friends in Vienna" verkürzt wird.

Um Punkt Mitternacht wird traditionell die Pummerin vom Wiener Stephansdom erklingen und das Jahr 2020 einläuten, während über dem Rathaus ein spektakuläres Feuerwerk den Nachthimmel erhellt. Mit den Takten des Donauwalzers und der musikalischen Zugabe "Ode an die Freude" wird schließlich das neue Jahr begrüßt, welches noch bis 2 Uhr früh in der Innenstadt gefeiert wird.

Gerlinde Riedl, Geschäftsführerin der stadt wien marketing gmbh, ist mit dem bisherigen Verlauf der Jubiläumsveranstaltung sehr zufrieden: "Beim 30. Silvesterpfad ist das Motto 'Wien verbindet' in der ganzen Innenstadt sicht- und spürbar. Nicht nur in der Begegnungszone 'Friends in Vienna' herrscht großer Andrang. Auch bei den anderen Veranstaltungslocations wird ausgelassen miteinander gesungen, getanzt, gefeiert und dabei eindrücklich vor Augen geführt, wie Musik und gemeinsame Erlebnisse Brücken bilden zwischen Menschen verschiedener Kulturen und Generationen."

Foto Downloadlink: https://we.tl/t-zRzW0Meq7J

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2019

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt

von 20 bis 2 Uhr im Wiener Prater*

von 14 bis 24 Uhr in Aspern Seestadt**

www.wienersilvesterpfad.at

www.stadtwienmarketing.at

fb.com/wienersilvesterpfad

instagram.com/wienersilvesterpfad

*Veranstalter Prater: Prater Wien GmbH

**Veranstalter Aspern Seestadt: Wien 3420 aspern Development AG

Rückfragen & Kontakt:

stadt wien marketing gmbh

Brigitte Stepanek

0043 676 83198251

stepanek @ stadtwienmarketing.at

www.stadtwienmarketing.at