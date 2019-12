oe24.TV 2019 Österreichs Privat-TV-Sender mit höchster Zuwachsrate

Führender heimischer News-Sender steigerte Marktanteil in der Werbezielgruppe (12 - 49) um mehr als 140 Prozent

Wien (OTS) - Österreichs führender News-TV-Sender oe24.TV ist laut Teletest im Jahr 2019 der österreichische Privat-TV-Sender mit der höchsten Zuwachsrate bei Marktanteilen und Seherzahlen.

Unterstützt von einem starken News-Jahr mit Ibiza-Affäre, Neuwahl und Regierungsbildung hat oe24.TV seinen Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe (12 - 49 Jahre) von 0,17 % im Vorjahr auf 0,41 % im Jahr 2019 um 140 % gesteigert, also mehr als verdoppelt. Auch in der Gesamtzielgruppe (12+) verdoppelte sich der Marktanteil von 0,2 auf 0,4 %.

Insgesamt erreichte oe24.TV im Jahr 2019 eine kumulierte Reichweite von 2,605.000 Sehern im Vergleich zu 2,167.000 Sehern im Vorjahr -auch hier ein Plus von fast 20 Prozent.

Besonders eindrucksvoll ist der Erfolg von oe24.TV im Digital-Bereich: Insgesamt verzeichnete oe24.TV im ganzen Jahr 2019 im digitalen Streaming-TV bereits über 290 Millionen (!) Video-Bruttoviews - auch das ein neuer Rekord.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Werte bis 30.12. (vorläufig gewichtet), kumulierte Reichweite: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen), Streaming: 115 Mio. Nettoviews

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at