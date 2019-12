REMINDER: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Präsident des kroatischen Parlaments Gordan Jandroković beim Neujahrskonzert

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat in diesem Jahr den Präsidenten des kroatischen Parlaments, Gordan Jandroković, zum Neujahrskonzert in Wien zu Gast. Zuvor besuchen sie die künstlerische Intervention "Fundamente - Meilensteine der Republik" am Heldenplatz, die unter anderem Schlaglichter auf die Entwicklung der Europäischen Union wirft. Der 1. Jänner 2020 markiert sowohl für Österreich als auch für Kroatien einen Meilenstein als Mitgliedsländer und Teil der Europäischen Union. Österreich feiert 25 Jahre EU-Beitritt, Kroatien übernimmt für das erste Halbjahr den Ratsvorsitz.

Beide Länder verbindet eine enge Freundschaft, die sich auch in gemeinsamen Anstrengungen auf europäischer Ebene widerspiegelt. So sind beide Länder bestrebt, die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien zeitnahe aufzunehmen und die EU-Beitrittsperspektive für die Westbalkanstaaten im Allgemeinen aufrechtzuerhalten.

Film- und Fototermin: Gemeinsamer Besuch der künstlerischen Intervention "Fundamente - Meilensteine der Republik" von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und vom Präsidenten des kroatischen Sabor Gordan Jandroković anlässlich des EU-Beitritts Österreichs vor 25 Jahren und des kroatischen Ratsvorsitzes 2020.

Zeit: Mittwoch, 1. Jänner 2020 um 10.15 Uhr (Achtung: Bitte beachten Sie die neue Beginnzeit)

Ort: Ausstellungsrahmen des Parlaments beim Erzherzog-Carl-Reiterdenkmal, Heldenplatz

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) red

