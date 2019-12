ORF 1 ändert sein Programm: „Wer ist Sebastian Kurz?“ und „Grüne Welle – Raus aus dem Parlament, rein in die Regierung?“

Zwei neue Dokumentationen am 2. Jänner ab 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Die Regierungsverhandlungen stehen kurz vor ihrem Abschluss und alles deutet auf Türkis-Grün. Noch vor der finalen Entscheidung widmet ORF 1 am Donnerstag, dem 2. Jänner 2020, den beiden Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler zwei ausführliche Porträts: „Wer ist Sebastian Kurz?“ von Gerhard Jelinek steht um 20.15 Uhr auf dem Programm, um 21.05 Uhr folgt „Grüne Welle – Raus aus dem Parlament, rein in die Regierung?“ von Nicole Kampl und Max Nicholls.

„Wer ist Sebastian Kurz?“ um 20.15 Uhr

Mit 24 Jahren Staatssekretär, mit 27 Jahren jüngster Außenminister, vier Jahre später Bundeskanzler der Republik, kaum 17 Monate später zerbricht die Regierung Kurz I nach der Veröffentlichung des „Ibiza-Videos“. Sebastian Kurz wird von einer Parlamentsmehrheit abgewählt und feiert drei Monate später einen Wahltriumph. Kurz ist wieder da. Nach der Koalition mit Heinz-Christian Strache und der FPÖ verhandelt der ÖVP-Politiker mit den wieder auferstandenen Grünen über eine Regierungszusammenarbeit. K & K: Kurz und Kogler. Die Koalition zwischen den Christdemokraten und den Grünen wird in Europa als Experiment genau beobachtet. Wer ist der Mann, der in den vergangenen Jahren Österreichs Politik dominiert hat und mit der ersten Regierungsbeteiligung der Grünen ein neues Kapitel aufschlägt?

„Grüne Welle – Raus aus dem Parlament, rein in die Regierung?“ um 21.05 Uhr

2017 erlitten sie ihre bitterste Niederlage, 2019 feierten sie ihren größten Erfolg. Die Grünen sind nach ihrem Rauswurf aus dem Parlament mit ihrem historisch besten Ergebnis zurückgekehrt und stehen vor ihrer ersten Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. „Fridays for Future“ und Greta Thunberg haben maßgeblich am Comeback mitgeholfen – „aber man muss diese Welle auch reiten können“, sagt Parteichef Werner Kogler. Wie hat Kogler die Partei finanziell und politisch saniert, und wer ist Werner Kogler? Eine ORF-1-Dokumentation mit Interviews mit Werner Kogler, Peter Pilz, Ulrike Lunacek, Sigrid Maurer und Georg Willi. Nicole Kampl und Max Nicholls haben die Grünen beim Wiederaufbau begleitet – vom Sammeln von Unterstützungserklärungen bis hin zur Wahlparty am 29. September, den Sondierungen und den Verhandlungen.

