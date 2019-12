AVISO: Landtagswahl Burgenland 2020

Eisenstadt (OTS) - Am 26. Jänner 2020 wird im Burgenland der Landtag neu gewählt. Aus diesem Anlass wird es am Wahlsonntag die Möglichkeit einer Berichterstattung direkt aus dem Landhaus in Eisenstadt geben.

Akkreditierung bis 13. Jänner

Es wird darauf hingewiesen, dass für den Zutritt zum Landhaus eine Akkreditierung erforderlich ist. Eine Akkreditierung ist bis 13. Jänner, 12.00 Uhr, möglich – dafür wären folgende Informationen an post.oa-presse @ bgld.gv.at zu übermitteln: Medium / Vor- und Nachname / Tätigkeit (Redakteur, Fotograf oder Techniker) / Telefonnummer.

Die Ausgabe des Akkreditierungsausweises erfolgt am 26. Jänner 2020 ab 13.00 Uhr im Eingangsbereich des Landhauses Alt, 7000 Eisenstadt, Europaplatz 1.

Bei der Abholung des Akkreditierungsausweises sind die Akkreditierungsbestätigung sowie ein gültiger Presseausweis oder ein amtlicher Lichtbildausweis vorzuweisen.

Für etwaige räumliche oder technische Fragen und Anforderungen ersuchen wir bis 9. Jänner 2020, 16.00 Uhr, um Kontaktaufnahme mit dem Landesmedienservice unter post.oa-presse @ bgld.gv.at oder telefonisch unter 02682-600-2093.

(Hinweis: Da am 26. Jänner im Eingangsbereich / Foyer des Landhauses Alt ein Wahllokal eingerichtet sein wird, darf daran erinnert werden, dass Film- und Fotoaufnahmen im Wahllokal bis zum Wahlschluss untersagt sind.)

