Wertvolle Glücksbringer der Münze Österreich am Silvesterpfad in Wien

Die Neujahrsmünze 2020 ist dem Musikverein gewidmet.

Wien (OTS) - Besonders wertvolle Glücksbringer sind die Neujahrsmünzen aus Silber oder Kupfer, die auch am Silvesterpfad erhältlich sind.

Das neuneckige Geldstück lässt das neue Jahr musikalisch beginnen und weist auf ein freudiges Jubiläum hin: Am 5. Jänner 1870 – vor 150 Jahren – wurde das Gebäude des Wiener Musikvereins feierlich eröffnet.

„Neujahrsmünzen zu schenken gehört für viele so untrennbar zum Jahreswechsel wie die Pummerin oder das Neujahrskonzert“, weiß Generaldirektor Gerhard Starsich. Die Neujahrsmünze 2020 drückt Freude aus: Freude auf das neue Jahr, an der Musik, am altehrwürdigen Wiener Musikverein und am ewigjungen Apollo, Gott der Künste, der seit 150 Jahren hoch über den Zuhörern schwebt.

Die Münze „150 Jahre Musikverein“ ist in Geldinstituten, Postfilialen, Filialen des Dorotheums, im Musikverein, bei der Münze Österreich AG und am Wiener Silvesterpfad in zwei Varianten erhältlich:

aus ¼ Unze Silber in einer attraktiven Verpackung mit Neujahrs-Banderole

aus Kupfer zum Nennwert, also 5 Euro um 5 Euro

Die Münzen sind Zahlungsmittel in Österreich.

