NEOS zu 25 Jahren EU-Mitgliedschaft: Österreich muss auch in Zukunft starke Stimme in Europa bleiben

Claudia Gamon: „Österreich muss sich wieder stärker in Richtung eines zukunftsorientierten, handlungsfähigen und geeinten Europas bewegen.“

Wien (OTS) - Anlässlich des nahenden Jubiläumsjahres 2020, in welchem Österreich 25 Jahre EU-Mitgliedschaft feiert, richtet NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon eindringliche Worte an die künftige Bundesregierung: „Österreich muss eine starke Stimme in Europa bleiben und voller Überzeugung seinen Teil zu einem zukunftsorientierten, handlungsfähigen und geeinten Europa beitragen.“ In den kommenden Jahren stünde die EU, so Gamon, vor einigen großen Herausforderungen, sei es nun der Brexit, der Klimaschutz oder die EU-Erweiterung am Balkan, welche man nur gemeinsam lösen könne. „Jene brennenden Fragen können nicht durch nationalistisches Klein-Klein beantwortet werden, sondern nur durch ein ambitioniertes Miteinander innerhalb der EU. Ich wünsche mir von der nächsten Regierung, dass sie sich wieder mehr in Richtung Europa bewegt, denn nur gemeinsam können wir gegen Länder wie China, Russland oder die USA bestehen.“

Die Vision von den Vereinigten Staaten von Europa müsse auch in den nächsten 25 Jahren weiterleben. „Wir NEOS werden uns unermüdlich für ein souveränes und handlungsfähiges Europa stark machen – sei es nun auf nationaler Ebene oder im EU-Parlament. In den Vereinigten Staaten von Europa schaffen wir es, unsere Außengrenzen zu sichern, einheitliche Regeln für Zuwanderung festzulegen und gegen Populisten, die Europa zerstören wollen, vorzugehen. Österreich braucht Europa und Europa braucht Österreich. Lasst uns gemeinsam in eine sichere Zukunft innerhalb eines vereinten Europas gehen“, sagt Gamon abschließend.

