Bezirksmuseum 8: Josefstädter Neujahrskonzert am 6.1.

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Alt-Wiener Vorstadtkonzerte“ lädt zum „15. Original Josefstädter Neujahrskonzert“ ein: Am Montag, 6. Jänner, musiziert im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) ab 11.00 Uhr sowie ab 15.30 Uhr das beliebte Instrumental- und Vokal-Ensemble „Die Sorgenbrecher“. Unter dem Motto „Das ‚andere‘ Neujahrskonzert“ hat der künstlerische Leiter, Harald Schlosser, ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Die Besucherinnen und Besucher hören eine Mischung aus „Musik und Geschichten aus der Josefstadt und rund um das Theater“. Das Publikum kann sich auf beschwingte Gesänge der famosen Sopranistin Katrin Targo freuen. Eintrittskarten werden an der Tageskasse zum Preis von 25 Euro feilgeboten (freie Platzwahl). Gern nehmen die Organisatorinnen und Organisatoren telefonische Karten-Bestellungen entgegen: 0650/945 43 47. Karten-Reservierungen via E-Mail: tickets@awvk.at.

Laufend ist das Bezirksmuseum Josefstadt der Schauplatz von Ausstellungen, Konzerten, Lesungen und anderer Kultur-Projekte. Geleitet wird das Museum durch die ehrenamtlich tätige Bezirkshistorikerin Maria Ettl, die unter der Telefonnummer 403 64 15 für Auskünfte über zukünftige Veranstaltungen zur Verfügung steht. Anfragen an die Museumsdirektorin per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble „Die Sorgenbrecher“, Verein „Alt-Wiener Vorstadtkonzerte“: www.awvk.at

Sängerin Katrin Targo: www.katrintargo.eu/index.php/de/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse