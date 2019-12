Silvester und Neujahr in ORF III: „Spielen und Raten mit Ihren Publikumslieblingen“, „Neujahrskonzert“ als „Langschläfer-Service“

Außerdem: Kabarettklassiker, „Die Fledermaus mit Jonas Kaufmann“ u. v. m.

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information sorgt am Dienstag, dem 31. Dezember 2019, für einen kurzweiligen, humorvollen Jahreswechsel:

Bereits ab 8.50 Uhr präsentiert „ORF III Spezial zu Silvester“ zahlreiche Kabarettsendungen, die ein Wiedersehen mit Größen wie Karl Farkas und Ernst Waldbrunn, Helmut Lohner und Otto Schenk bringen. Ab 20.15 Uhr verspricht „Der ORF III Silvesterabend“ mit Peter Fässlacher abwechslungsreiche Partystimmung mit zahlreichen Publikumslieblingen. Klassische Musikhighlights sorgen am Mittwoch, dem 1. Jänner 2020, für einen stimmungsvollen Jahresauftakt: Auf „Die Fledermaus mit Jonas Kaufmann“ im Vorabend folgt ab 20.15 Uhr das bewährte ORF-III-„Langschläfer-Service“ mit dem Dakapo des am Vormittag in ORF 2 live gezeigten „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2020“.

Der Silvesterabend, Dienstag, 31. Dezember

„Der ORF III Silvesterabend“ mit Peter Fässlacher beginnt um 20.15 Uhr: Zuerst heißt es „Spielen und Raten mit Ihren Publikumslieblingen“. Dabei treten Harald Serafin, Michael Schottenberg, Elisabeth Engstler, Birgit Sarata, Gerald Fleischhacker und Gerda Rogers gegeneinander an, wenn es zum Beispiel im „Senioren-Dingsda“ darum geht, Begriffe aus der heutigen Jugendkultur zu erraten oder Schlagertexte zu Opernmelodien zu singen. Bei Lukas Resetarits lautet das Motto anschließend „70er – leben lassen“ (21.05 Uhr): In diesem Programm anlässlich seines 70. Geburtstags zieht der Kabarettist Bilanz über sein Leben und Schaffen, befasst sich aber gleichzeitig mit den 70er Jahren und fragt sich, was ging über die Jahre verloren und was konnte dafür gewonnen werden? In „Rückspiegel“ (22.25 Uhr) verbindet Resetarits aktuelle Moderationen mit den Videoaufnahmen von einst. Danach zeigt die Sendung „Farkas, Waldbrunn & Co“ (23.30 Uhr) die besten Momente des unvergleichlichen Kabarettduos sowie hochkarätiger Kolleginnen und Kollegen. „Der ORF III Silvesterabend“ geht danach weiter und bringt ein Wiedersehen mit den Publikumslieblingen, die gemeinsam den „Countdown“ (0.00 Uhr) bis zum Jahreswechsel zählen. Für all jene, die noch nicht genug gelacht haben, gibt es um 0.10 Uhr noch „Aus dem Simpl: Lacherfolge – Silvester“ mit Szenen aus Martin Flossmanns Simpl-Revuen mit Darstellerinnen und Darstellern wie Alfred Böhm, Kurt Sobotka, Erwin Steinhauer oder Dagmar Kutzenberger.

Neujahr, Mittwoch, 1. Jänner

Das Neujahrsprogramm in ORF III verspricht musikalischen Hochgenuss. Um 18.20 Uhr steht „Die Fledermaus mit Jonas Kaufmann“ und Franz Welser-Möst am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden auf dem Programm. Für Gesang der Sonderklasse sorgen Stars wie Rachel Willis-Sørensen, Tuuli Takala, Andreas Schager und Elisabeth Kulman. Bevor ORF III im Hauptabend ein Dakapo des „Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker“ (20.15 Uhr) zeigt, ist das Porträt des diesjährigen Pultstars „Andris Nelsons – Stardirigent ohne Allüren“ (19.45 Uhr) zu sehen. Ein „Best of Neujahrskonzert“ (22.45 Uhr) mit den schönsten Momenten der vergangenen 40 Jahre, präsentiert von Barbara Rett und dem ehemaligen Wiener-Philharmoniker-Vorstand Clemens Hellsberg, beschließt den Neujahrsabend in ORF III.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at