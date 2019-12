Neuer Rekord: 121 erfolgreiche Betriebsansiedlungen wurden 2019 von ecoplus begleitet

LR Bohuslav: Bunter Branchen-Mix ist wesentliches Merkmal für Attraktivität unseres Standortes

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit 121 erfolgreich unterstützten Ansiedlungs-und Erweiterungsprojekten am Standort Niederösterreich konnte ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, ihr bestes Ergebnis in der Geschichte verzeichnen. Ecoplus steht Betrieben, die sich für den Standort Niederösterreich interessieren, mit Services zur Seite: Diese beginnen bei der Standortrecherche, gehen über den Verkauf von passenden Grundstücken in Wirtschaftsparks und die Beratung bei Förderungen bis zur Errichtung eines maßgeschneiderten Mietobjekts in einem der 18 Wirtschaftsparks. „121 Betriebsansiedlungen und Standorterweiterungen stehen für 1.326 neu geschaffene Arbeitsplätze in Niederösterreich. Die Zahlen zeigen, dass in Niederösterreich ein investitionsfreudiges Klima herrscht“, betont Landesrätin Petra Bohuslav.

Besonders prominente Projekte, die 2019 realisiert wurden, waren unter anderem die Ansiedlung der Firmenzentrale von IMS Nanofabrication. Dabei handelt es sich um einen weltweit führenden Anbieter von Teilchenstrahltechnologien für Mikro- und Nanolithografie-Anwendungen. Dadurch entstehen rund 240 Arbeitsplätze in Brunn am Gebirge. ecoplus beriet zudem die Schiebel Group bei der Erweiterung ihrer Produktionsstätte in Wiener Neustadt. 50 Millionen Euro investiert die Firma NBG im Access Industrial Park in Gmünd in eine Produktionsstätte für Glasfaser-Rohlinge. Mit 500 Arbeitsplätzen sticht die RWA Raiffeisen Ware Austria hervor, die ihren Hauptsitz nach Korneuburg verlagert hat und dort auch ein Start-Up-Zentrum betreibt. Die Firma Heitec Systemtechnik hat ihren Standort in Ardagger ausgebaut. Darüber hinaus hat Heidi Chocolat mithilfe von ecoplus im Industriezentrum Niederösterreich-Süd die Schwedenbomben-Produktion deutlich erweitert. Zudem hat das italienische Unternehmen Salvagnini Maschinenbau im Wirtschaftspark Ennsdorf expandiert. Der internationale Konzern ist auf Blechbearbeitungsmaschinen für die Industrie spezialisiert.

„Dieser vielfältige Mix an Branchen und Firmen, die heuer neu am Standort Niederösterreich dazu gekommen sind, ist ein wesentliches Merkmal für die Krisenfestigkeit und Attraktivität unseres Standortes. Wir müssen uns nicht auf einige wenige Branchen einengen, sondern können quasi allen Unternehmern in Niederösterreich ein passendes Angebot machen“, freut sich Bohuslav.

„Ein besonderes Asset im internationalen Standortwettbewerb sind die 18 Wirtschaftsparks, die ecoplus im ganzen Land betreibt. Hier punkten wir mit passenden Grundstücken, guter Infrastruktur, individuellen Mietobjekten und Service aus einer Hand. Doch nicht jede Region hat die Voraussetzungen für einen Wirtschaftspark, daher unterstützen wir gerade kleinere Gemeinden bei Betriebsansiedlungen gemeinsam vorzugehen, einen interkommunalen Wirtschaftspark zu gründen und dabei die Kommunalsteuer zu teilen. Hier gibt es bereits eine Reihe erfolgreicher Beispiele und wir wollen diese auch weiter forcieren, denn sie sind ein wesentliches Instrument, um den Flächenverbrauch einzudämmen“, erklären die ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki und Jochen Danninger, die auch betonen: „Wir legen im Wirtschaftspark Föhrenwald bei Wiener Neustadt einen gezielten Schwerpunkt auf eine ökologische Neuentwicklung. Das kommt in einem Umweltkonzept zum Ausdruck, das mehr Grünraum im Wirtschaftspark Föhrenwald vorsieht.“

Gefragt nach den Motiven, sich in Niederösterreich niederzulassen, nennen die meisten Betriebe in der Regel die hervorragende Verkehrsinfrastruktur, gut ausgebaute Autobahnen, ein sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz und vor allem den internationalen Flughafen Wien-Schwechat. Darüber hinaus wird die ideale geografische Lage Niederösterreichs im Herzen Europas und die hohe Lebensqualität angeführt.

Weitere Informationen: Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19616, E-Mail a.csar @ ecoplus.at.

