Waldstätten und Koeberlin im zehnten Einsatz um „Die Toten vom Bodensee“

Neuer ORF/ZDF-Krimi „Der Fluch aus der Tiefe“ am 2. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Mit dem neuen Jahr steht für Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin mit dem zehnten Einsatz um „Die Toten vom Bodensee“ am Donnerstag, dem 2. Jänner 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 auch gleich eine neue Jubiläumsmission bevor. In Anlehnung an die Legende des „Pestpfennings“ wird darin dem Finder eines Schatzes von 273 Goldmünzen aus dem Bodensee der „Fluch aus der Tiefe“ zum Verhängnis. Neben Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin als deutsch-österreichischem Ermittler-Duo spielen im neuen Film der ORF/ZDF-Krimireihe wieder Hary Prinz, Stefan Pohl, Peter Kremer, Raphael von Bargen und Christopher Schärf. In Episodenrollen standen u. a. Julia Franz Richter, Pia Hierzegger, Aglaia Szyszkowitz und Laurence Rupp vor der Kamera. Regie führte erneut Michael Schneider nach Drehbüchern von Timo Berndt. Die Dreharbeiten gingen im Frühjahr 2019 in Lindau, Bregenz und Umgebung über die Bühne.

Mehr zum Inhalt

„Der Bregenzer Pestpfenning ist keine Legende“, ruft ein Taucher, als er einen Schatz aus dem Bodensee birgt und eine Menge alter Münzen aus Algen, Sand und Muscheln befreit. Kurze Zeit später wird er am Ufer auf einer Bank sitzend tot aufgefunden. Sein Mund ist zugenäht, eine Münze findet sich darin. Für Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und ihren Kollegen Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) ist klar, dass der Täter die Bregenzer Geschichte kennen muss: Goldtaler wurden von der Kirche geprägt, um Hexen zu besänftigen und sich einen Rückgang der Pest zu erkaufen. Handelt es sich tatsächlich um einen „Fluch aus der Tiefe“, oder spielt hier jemand nur ein doppeltes Spiel?

„Die Toten vom Bodensee“ ist eine Produktion der Rowboat Film- und Fernsehproduktion in Koproduktion mit der Graf Filmproduktion, dem ZDF und dem ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria und dem Land Vorarlberg.

