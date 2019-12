Jugendliche sprengen mehrere Zeitungskassen

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 29.12.2019, 17:30 Uhr

Vorfallsort: Wien-Josefstadt, Laudongasse, Albertplatz, Bennogasse

Sachverhalt: Ein ziviler Beamter beobachtete zwei Jugendliche (15-jähriger österr. Stbg. und 16-jähriger ukrainischer Stbg.), wie diese mithilfe eines pyrotechnischen Gegenstands eine Zeitungskasse sprengten. Beide Jugendlichen wurden angehalten. Im Zuge der Einvernahmen wurden den Tatverdächtigen sieben weitere Sprengungen in der Laudongasse, am Albertplatz und in der Bennogasse (alle Wien-Josefstadt) nachgewiesen. Bei den Minderjährigen wurden mehrere Böller sichergestellt. Beide wurden wegen versuchten Einbruchsdiebstahls, nach den Bestimmungen des Pyrotechnikgesetztes und aufgrund des Besitzes von Zigaretten auch nach dem Jugendschutzgesetz angezeigt und in weiterer Folge ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

