Linz (OTS) - Der Beitritt zur Europäischen Union hat Österreich den Zugang zum Binnenmarkt eröffnet, der in den 25 Jahren unserer Mitgliedschaft rege genutzt wurde. Weil mehr als 70 Prozent des Außenhandels mit anderen EU-Staaten stattfindet, haben wir großes Interesse an einer guten wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten EU. Leider profitieren nicht alle vom erwirtschafteten Wohlstand. Hier braucht es dringend eine korrigierende Politik – in den einzelnen Mitgliedsstaaten und auch auf EU-Ebene.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag, 3. Jänner 2020, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , sagen wir, was zu tun ist, um die soziale Dimension der Europäischen Union zu stärken. Unter dem Titel 25 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs: Was hat’s gebracht und wie soll es weitergehen blicken wir zurück und zeigen Lösungen für die Zukunft.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Univ.-Prof. Dr. Franz Leidenmühler zur Verfügung.

25 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs: Was hat's gebracht und wie soll es weitergehen?

Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Univ.-Prof. Dr. Franz Leidenmühler

Datum: 03.01.2020, 10:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

