ÖAMTC: Ring- und Kaisperre am 31.12.

Silvesterlauf

Wien (OTS) - Am Dienstag, 31. Dezember, wird der Ring laut ÖAMTC zunächst zwischen Operngasse und Schottengasse von 10:00 bis 10:30 Uhr wegen der Aufstellung zum 43. Internationalen Silvesterlauf gesperrt. Ab ca. 10:30 bis 13:00 Uhr werden der gesamte Ring und Kai laut ÖAMTC abschnittsweise nicht befahrbar sein bzw. wird der Verkehr angehalten. Direkte Umleitung über Vordere Zollamtsstraße - Am Stadtpark - Am Heumarkt - Lothringer Straße - Karlsplatz und Zweierlinie. Ring- und Kaiquerungen können je nach Rennverlauf auf Anweisung der Polizei passiert werden.

Der ÖAMTC empfiehlt, großräumig über den Gürtel auszuweichen.

Ringsperre in der Nacht

Zusätzlich werden am Abend von 19:30 bis 01.01.2019, ca. 01:30 Uhr, der Ring ab der Operngasse bis zum Rathausplatz (verlängerte Grillparzerstraße) und die Stadiongasse/Rathausplatz Richtung Ringstraße gesperrt. Umleitung über Operngasse – Friedrichstraße – Getreidemarkt zur ehemaligen 2er-Linie und zu Universitätsstraße – Schottengasse.

