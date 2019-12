ORF III am Montag: Krimi-Triple „Agatha Christie’s Poirot“

Außerdem: Viermal Erwin Steinhauer in „Der Täter“, „Die Spielerin“ „Polt muss weinen“ und „Polt.“

Wien (OTS) - Am Montag, dem 30. Dezember 2019, präsentiert ORF III Kultur und Information am Nachmittag vier österreichische Spielfilme mit Erwin Steinhauer.

Den Auftakt macht um 13.55 Uhr die 2008 entstandene Krimikomödie „Der Täter“ von Regisseur Michael Kreihsl. Protagonist ist Jakob Kisch (Steinhauer), ein Gentleman-Gauner der alten Schule. Professionell unterstützt von seiner Komplizin Fanni Birek (Mercedes Echerer), führt er seit vielen Jahren gekonnt ein Doppelleben, das nicht einmal seine Tochter Mascha (Emily Cox) kennt. Jakob hat im Prinzip nur zwei Schwächen: die Kunst beziehungsweise den eleganten Raub derselben, und sein nicht mehr ganz frisches Herz. Denn der Wechsel zwischen Jakobs verschiedenen Identitäten, dem liebend-sorgenden Vater sowie dem charmant-gewitzten Kunsträuber, zehrt an der Substanz und wird ihm mehr und mehr zum Problem.

Erwin Steinhauer ist auch im Drama „Die Spielerin“ (15.30 Uhr) aus dem Jahr 2005 von Regisseur Erhard Riedlsperger zu sehen. Die wohlsituierte Polina (Hannelore Elsner) findet dank Wirtschaftsanwalt Friedrich (Steinhauer) Gefallen am Casinospiel; über ihre Glückssträhne freut sich insbesondere Friedrich, dem ein teurer Prozess ins Haus steht. Doch das Spielerglück verlässt Polina schon bald.

Erwin Steinhauer in der Rolle des kultigen Landgendarmen Simon Polt gibt es ab 17.05 Uhr gleich zwei Mal. Dann stehen zwei Verfilmungen der Alfred-Komarek-Krimireihe mit Fällen des Weinviertler Inspektors auf dem Programm. In „Polt muss weinen“ überschattet ein tragischer Todesfall die Zeit der Weinlese. Der Gendarm hat Zweifel, ob es sich bei dem Unglück tatsächlich um einen Unfalltod durch Gärgas handelt. In „Polt.“ (18.40 Uhr) ist der ehemalige Ermittler Simon Polt mittlerweile in Pension und hat auch kaum noch Kontakt zu seinen Arbeitskollegen. Sein Leben ist wesentlich ruhiger geworden, entspannt blickt er der gemeinsamen Zukunft mit seiner Lebensgefährtin entgegen. Doch das ändert sich schlagartig, als eine Leiche gefunden wird, die niemand zu kennen scheint – oder dies zumindest vorgibt.

David Suchet verkörpert ab 20.15 Uhr dreimal die Rolle des Kultermittlers Hercule Poirot in der Krimireihe „Agatha Christie’s Poirot“. Den Auftakt macht der Fall „Das unvollendete Bildnis“ (20.15 Uhr). Darin wird Poirot beauftragt, einen mehr als 14 Jahre lang zurückliegenden Mordfall aufzuklären. Und schnell wird klar: die einst vermeintliche Mörderin – die Ehefrau des Opfers – scheint schuldlos zu sein. In „Das Böse unter der Sonne“ (21.50 Uhr) führt eine wertvolle Diamantbrosche Hercule Poirot in ein Luxushotel auf einer Mittelmeerinsel. Als dort plötzlich eine Broadway-Diva ermordet wird, ist Poirots Spürsinn gefragt. Im dritten Film „Die Augen des chinesischen Gottes“ (23.25 Uhr) erhält ein belgischer Filmstar seit einiger Zeit mysteriöse Briefe, in denen verlangt wird, einen teuren Diamanten auszuhändigen. Poirot findet sich in einem komplizierten Fall von Diebstahl und gemeiner Erpressung wieder.

