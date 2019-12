TCL enthüllt auf CES 2020 die nächste Generation der Mini-LED-Technologie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - TCL Electronics (1070.HK), ein führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und ein Weltmarktführer im TV-Geschäft, wird auf der CES 2020 in Las Vegas (7.-10. Januar) die nächste Generation der Mini-LED-Technologie neben einer breiten Palette innovativer Flaggschiffprodukte präsentieren.

Seine fortschrittlichen TV-Lösungen haben TCL zu einer der wachstumsstärksten Marken für Unterhaltungselektronik gemacht. Unter anderem hat das Unternehmen Anfang des Jahres in Nordamerika und Europa den weltweit ersten Fernseher mit hochmodernem Mini-LED-Hintergrundlicht eingeführt. Bei der Mini-LED-Technologie arbeitet TCL unermüdlich an Verbesserungen, um der Technologie zum Marktdurchbruch zu verhelfen. Mit der Quantum Contrast-Technologie hat TCL im TV-Segment einen neuen Maßstab bei der Bildqualität erreicht. Mehrere zehntausend Mini-LEDs in TCLs Spitzenmodellen sorgen für unerreichten Kontrast und brillante Bildschärfe. Das Unternehmen wird die Messlatte noch einmal höher legen und bei seiner CES-Pressekonferenz am 6. Januar 2020 vor führenden Medienvertretern aus aller Welt die nächste Generation seiner Mini-LED-Technologie präsentieren.

"TCL freut sich auf die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik. Vor einem Weltpublikum werden wir unsere neuesten Errungenschaften bei der Mini-LED-Technologie und unsere Vision für die Industrie im Zeitalter von KI und IoT vorstellen", sagte Kevin Wang, CEO von TCL Industrial Holdings und TCL Electronics. "TCL will sein Produktsortiment erweitern, um den Ansprüchen der Konsumenten gerecht zu werden und ein besseres, persönlicheres Erlebnis anzubieten. Wie bei allen unseren Produkten hoffe ich, dass diese neue TV-Produktlinie die Lebensqualität verbessert und Konsumenten auf der ganzen Welt erfreut."

TCL wird seine CES-Auftritte auch auf seinen Social-Media-Plattformen übertragen:

Facebook - @tclelectronicsglobal

Twitter - @TCL_TV_Global and @TCL_USA

YouTube - @TCL Electronics and @TCL USA

TCL-Pressekonferenz:

6. Januar 2020

12.00 Uhr PST (21.00 Uhr MEZ)

Ballroom D, Oceanside, Mandalay Bay Convention Center

TCL-Stand:

7.-10. Januar 2020

Stand 12930, Central Hall, Las Vegas Convention Center



Informationen zu TCL



TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsender Anbieter von Unterhaltungselektronik und ein Weltmarktführer im TV-Geschäft. Das Unternehmen wurde 1981 in China gegründet und hat heute eine Präsenz auf mehr als 160 internationalen Märkten. Laut Sigmaintell belegte TCL nach Absatzvolumen auf dem globalen TV-Markt von Q1-Q3 2019 den 2. Platz. Das Kerngeschäft von TCL ist die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Audio- und Smart

Home-Produkte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059686/TCL_MINI_LED.jpg

Rückfragen & Kontakt:

TCL-Global

Siyang Wang/Mason Zhong

+86-755-33311656

pr @ tcl.com



TCL-North America

Rachelle Parks

+1-858-212-1176

rachelle.parks @ tcl.com