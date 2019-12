Der ORF trauert um Dr. Walter Skala

Wien (OTS) - Der ORF trauert um seinen ehemaligen kaufmännischen Direktor Dr. Walter Skala, der gestern im Alter von 99 Jahren verstorben ist.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Dr. Walter Skala hat als langjähriger Kaufmännischer Direktor des ORF einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich geleistet. Der ORF trauert mit seiner Familie und wird Walter Skala stets ein ehrendes Andenken bewahren!“

Dr. Andreas Nadler, kaufmännischer Direktor des ORF: „Wir verlieren mit Walter Skala eine Persönlichkeit, die die Geschichte des ORF in unterschiedlichen Management-Funktionen wesentlich mitgeprägt hat. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.“

Walter Skala wurde am 21. November 1920 in Linz geboren. Nach dem Studium war er ab 1950 in unterschiedlichen Funktionen unter anderem als TV-Hauptabteilungsleiter für den ORF tätig. Von 1974 bis zu seiner Pensionierung 1986 war Walter Skala kaufmännischer Direktor des ORF.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at