ORF III zum Jahreswechsel: „Die ORF-III-Silvesternacht“, Neujahrskonzert 2020 als „Langschläfer-Service“ u. v. m.

In 3sat: Thementage „Pop around the clock“ und „250 Jahre Beethoven“

Wien (OTS) - Auch ORF III Kultur und Information sorgt für ein abwechslungsreiches Fernsehprogramm zum Jahreswechsel 2019/2020: So wird am Dienstag, dem 31. Dezember 2019, u. a. mit der „ORF-III-Silvesternacht“ Humor ganz großgeschrieben. Klassische Musik-Highlights sorgen am Mittwoch, dem 1. Jänner 2020, für einen stimmungsvollen Jahresauftakt: Auf „Die Fledermaus mit Jonas Kaufmann“ im Vorabend folgt ab 20.15 Uhr das bewährte ORF-III-Langschläfer-Service mit dem Dakapo des am Vormittag in ORF 2 live gezeigten „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2020“. In 3sat heißt es am Silvestertag „Pop around the clock“, der Neujahrstag steht unter dem Motto „TATATATAAA – 250 Jahre Beethoven“.

Dienstag, 31. Dezember in ORF III

Am Dienstag stimmt „ORF III Spezial zu Silvester“ ab 8.50 Uhr mit historischen wie aktuellen Größen der Kabarettszene auf einen humoristischen Jahreswechsel ein, darunter Humoriges von Karl Farkas und Waldbrunn, Helmut Lohner und Otto Schenk.

Im Hauptabend lädt Peter Fässlacher zur „ORF-III-Silvesternacht – Ein Prosit mit Ihren Stars“ (20.15 Uhr), in der humorvolle Spiele für beste Unterhaltung sorgen. Harald Serafin, Michael Schottenberg, Elisabeth Engstler, Birgit Sarata, Gerald Fleischhacker und Gerda Rogers treten gegeneinander an, wenn es zum Beispiel im „Senioren-Dingsda“ darum geht, Begriffe aus der heutigen Jugendkultur zu erraten oder Schlagertexte zu Opernmelodien zu singen.

Die letzten Stunden bis zum Jahreswechsel kann man in ORF III mit Lukas Resetarits verbringen. In „70er – leben lassen“ (21.05 Uhr) zog der Kabarettist anlässlich seines 70. Geburtstags Bilanz über sein Leben und Schaffen, befasst sich aber gleichzeitig mit den 70er Jahren und fragt sich, was ging über die Jahre verloren und was konnte dafür gewonnen werden? In „Rückspiegel“ (22.25 Uhr) verbindet Resetarits aktuelle Moderationen mit den Videoaufnahmen von einst. „Farkas, Waldbrunn & Co“ (23.25 Uhr) zeigt die besten Momente des unvergleichlichen Kabarettduos und hochkarätiger Kolleginnen und Kollegen. Um 23.55 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit den Stars der „ORF-III-Silvesternacht“, die gemeinsam mit dem Fernsehpublikum den Countdown zählen.

Für all jene, die über den Jahreswechsel noch nicht genug gelacht haben, gibt es um 0.10 Uhr noch „Aus dem Simpl: Lacherfolge – Silvester“ mit Szenen aus Martin Flossmanns Simpl-Revuen mit Darstellerinnen und Darstellern wie Alfred Böhm, Kurt Sobotka, Erwin Steinhauer oder Dagmar Kutzenberger.

Mittwoch, 1. Jänner in ORF III

Das Neujahrsprogramm in ORF III verspricht musikalischen Hochgenuss. Um 18.20 Uhr steht „Die Fledermaus mit Jonas Kaufmann“ und Franz Welser-Möst am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden auf dem Programm. Für Gesang der Sonderklasse sorgen Stars wie Rachel Willis-Sørensen, Tuuli Takala, Andreas Schager und Elisabeth Kulman. Bevor ORF III im Hauptabend ein Dakapo des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker (20.15 Uhr) zeigt, ist das Porträt des diesjährigen Pultstars „Andris Nelsons – Stardirigent ohne Allüren“ (19.45 Uhr) zu sehen. Ein „Best of Neujahrskonzert“ (22.30 Uhr) mit den schönsten Momenten der vergangenen 40 Jahre beschließt den philharmonischen Neujahrsabend in ORF III.

Silvester und Neujahr in 3sat mit Thementagen „Pop around the clock“ und „TATATATAAA – 250 Jahre Beethoven“

Am letzten Tag des Jahres rockt 3sat traditionsgemäß mit „Pop around the clock“ ins neue Jahr – u. a. mit Konzerten von Toto, The Who, The Cure, Metallica, Pink Floyd, The Rolling Stones, Elvis, Sting, Coldplay und U2. Am 1. Jänner 2020 startet 3sat das Beethoven-Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag des Komponisten mit dem Thementag „TATATATAAA – 250 Jahre Beethoven“. Auf dem Programm steht u. a. ab 7.55 Uhr die Aufzeichnung von Rudolf Buchbinders Beethoven-Zyklus – alle fünf Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens – aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins mit den Wiener Philharmonikern aus dem Jahr 2011. Nach der Übertragung einer Aufzeichnung der Missa Solemnis D-Dur, op. 123 (12.05 Uhr) aus der Berliner Philharmonie 1985 unter der musikalischen Leitung von Herbert von Karajan sind in „Karajan dirigiert Beethoven“ Karajan und die Berliner Philharmoniker in zwei Aufzeichnungen aus den 1970er Jahren zu erleben. Um 14.45 Uhr dirigiert der Meister in der Philharmonie Berlin 1971, auf dem Programm steht Beethovens Symphonie Nr. 3, Es-Dur, op. 55, „Eroica“, danach die Symphonie Nr. 5, c-Moll, op. 67, „Schicksalssymphonie“ aus dem Jahr 1972 (15.45 Uhr). Um 18.00 Uhr folgt das Highlight der Salzburger Festspiele 2015: Claus Guths Inszenierung von Beethovens einziger Oper „Fidelio“ mit Jonas Kaufmann als Häftling Florestan und Adrianne Pieczonka in der Rolle der Leonore, am Pult der Wiener Philharmoniker stand Franz Welser-Möst.

