Jahreswechsel in ORF 2: „Silvestershow mit Jörg Pilawa“

Außerdem: „Fledermaus“, „Neujahrsansprache des Bundespräsidenten“ und Neujahrswünsche von Kardinal Schönborn und Bischof Chalupka

Wien (OTS) - Ob Filmklassiker wie die „Fledermaus“, Partystimmung bei der „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ oder dem Kulturhighlight „Neujahrskonzert“ und einer neuen Kreuzfahrt mit dem „Traumschiff“ – ORF 2 sorgt mit seinem Programm einmal mehr für einen ebenso beschwingten wie klassischen Rutsch ins neue Jahr. Neben der „Neujahrsansprache des Bundespräsidenten“ am 1. Jänner um 19.47 Uhr (auch in ORF 1) steht der Jahreswechsel auch im Zeichen guter Wünsche – mit den Sendungen „Kardinal Christoph Schönborn zum Jahreswechsel“ (31. Dezember, 19.48 Uhr) und „Bischof Michael Chalupka zum Neuen Jahr“ (1. Jänner, 18.00 Uhr).

Silvester in ORF 2:

„Silvestershow mit Jörg Pilawa“ – Die TV-Party zum Jahreswechsel

Ausgelassene Partystimmung ist auch in diesem Jahr wieder garantiert, wenn Jörg Pilawa gemeinsam mit Francine Jordi, seinen Gästen und dem Publikum ins neue Jahr rutscht. Am Dienstag, dem 31. Dezember sind bei der „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ um 20.15 Uhr in ORF 2 die britische Kult-Rockband Status Quo, die Schweizer Schlagerqueen Beatrice Egli, Rainhard Fendrich, Nina Proll, die bayerischen Rock 'n' Roller Spider Murphy Gang, die Schürzenjäger, das Zauberduo Ehrlich Brothers, die Retroband Abba Gold - The Concert Show, Antonia aus Tirol, Josh., Lou Bega, Stefan Mross, Ireen Sheer, Madcon, die Höhner, die Hermes House Band, Luca Hänni, Thomas Anders, Jürgen Drews u.v.m. mit dabei

Der Showmarathon wird „Zum Jahreswechsel“ um 0.00 Uhr auch in ORF 1 von den Klängen des Donauwalzers unterbrochen, mit denen die Solisten und Mitglieder des Corps de Ballet des Wiener Staatsballetts tänzerisch ins neue Jahr begleiten.

„Fledermaus“, „Zurück zur Natur – Jahreskreis“, „Kardinal Christoph Schönborn zum Jahreswechsel“

Was wäre Silvester ohne der „Fledermaus“? Bereits um 10.50 Uhr steht das österreichische Kulturgut in der legendären Verfilmung von 1961 mit Peter Alexander, Marika Rökk, Willy Millowitsch und Hans Moser auf dem Programm. Um 17.50 Uhr schließt „Zurück zur Natur“ am letzten Tag von 2019 den „Jahreskreis“ und begibt sich dazu auf eine Reise quer durch Österreich. Besucht werden u.a. das niederösterreichische Marchfeld, das Vulkanland in der Steiermark, das Habachtal im Salzburger Oberpinzgau, das Kärntner Drautal, das Innviertel in Oberösterreich und natürlich unsere Hauptstadt Wien.

Der Neujahrstag in ORF 2:

Mit der Live-Übertragung des „Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker“ am 1. Jänner (11.15 Uhr) eröffnet der ORF traditionell sein Kulturjahr. Die Neujahrsmatinee steht ganz im Zeichen des Konzerts der Konzerte: Zur Einstimmung auf das hochkarätige Konzertereignis gibt es drei Neuproduktionen. die neue Doku „Mythos in Gold – Der Wiener Musikverein“ (9.05 Uhr) zum 150. Geburtstag der ehrwürdigen Institution, danach das Porträt „Andris Nelsons – Stardirigent ohne Allüren“ (10.05 Uhr) über den diesjährigen Pultstars und den „Auftakt zum Neujahrskonzert 2020“ (10.35 Uhr) mit dem alljährlichen Blick hinter die Kulissen des kulturellen Großevents. Der ORF-Musikfilm „Beethovens Blätterwirbel“ würdigt in der Konzertpause (ca. 11.50 Uhr) den musikalischen Jahresregenten. Auch eine der beiden vorproduzierten Tanzeinlagen des Wiener Staatsballetts, die zu zwei Konzertstücken im Fernsehen eingespielt werden, sind eine Hommage an Beethoven – außerdem steht auch „Aufgetischt“ um 18.05 Uhr anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten im kommenden Jahr ganz im Zeichen von „Beethoven und Wien“.

Nach der „ZiB“ (13.00 Uhr) geht es weiter mit einem von Seitenblicke-Chefredakteurin Ines Schwandner präsentierten „Seitenblicke Spezial“ (13.50 Uhr) über die alljährliche Sammelaktion der Seitenblicke-Redaktion für Licht ins Dunkel. Diese speziellen Society-Veranstaltungen, die unter dem Namen "Licht ins Dunkel-Nighttour" bereits eine lange Tradition aufzuweisen haben, bringen Jahr für Jahr große Geldsummen für den guten Zweck ein. Gezeigt werden auch jene Projekte, die mit dem gesammelten Geld unterstützt werden. Außerdem lässt Christian Reichhold um 17.05 Uhr in ORF2 in „Jahresrückblick 2019 - Das war das Seitenblicke-Jahr“ das vergangene Gesellschaftsjahr Revue passieren und bietet einen kleinen Ausblick auf Society Events, die uns 2020 erwarten.

Ab 20.15 Uhr nimmt ORF 2 das Publikum mit auf Reisen zu traumhaften Destinationen: „Das Traumschiff“ sticht mit Kapitän Florian Silbereisen Richtung Kolumbien in See und um 21.50 Uhr gibt es bei der „Kreuzfahrt in Glück“ eine „Hochzeitsreise nach Menorca“.

