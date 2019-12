ORF SPORT + mit der Biathlon World Team Challenge 2019 und der Tour de Ski

Weiters am 28. und 29. Dezember: Fußball-Hallenturnier und Basketball Superliga

Wien (OTS) - Programm-Highlights am Samstag, dem 28. Dezember, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Lenzerheide – Tour de Ski (10 km Freistil Massenstart Damen um 12.40 Uhr, 15 km Freistil Massenstart Herren um 14.10 Uhr), vom Fußball-Hallenturnier in Graz um 15.10 und 20.00 Uhr sowie von der Biathlon World Team Challenge 2019 um 18.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom Show-Programm beim Horse Amadeus Indoors 2019 um 13.30 Uhr, von der Herren-Abfahrt in Bormio (Freitag) um 21.00 Uhr, vom Snowboardcross-Weltcup in Montafon um 21.45 Uhr, vom Skicross-Weltcup in Montafon um 22.45 Uhr und von der European Rally Championship 2019 um 23.15 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Langlauf-Weltcup in Lenzerheide – Tour de Ski (Sprint Freistil Damen und Herren) um 11.15 Uhr und vom Admiral Basketball Superliga-Spiel UBSC Graz – ece bulls Kapfenberg um 19.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.00 und 14.40 Uhr, die Höhepunkte von der Airpower 2019 um 13.10 Uhr, vom Damen-Riesenslalom in Lienz um 21.00 Uhr und von der Herren-Abfahrt in Bormio (Samstag) um 22.00 Uhr, das FIS Alpine Ski World Cup Magazine 2019/20 (Courchevel, Gröden und Alta Badia) um 18.00 Uhr und das Snowboard FIS World Cup Magazine (Carezza, Cervinia, Atlanta und Secret Garden) um 18.30 Uhr sind die Programm-Highlights am Sonntag, dem 29. Dezember.

Im Rahmen der Tour de Ski 2019/20 werden Langlauf-Bewerbe am 28. und 29. Dezember in Lenzerheide in der Schweiz, am 31. Dezember und 1. Jänner in Toblach in Italien sowie am 3., 4. und 5. Jänner in Val di Fiemme in Italien ausgetragen.

Kommentator ist Johannes Hahn.

Der Lions Club Graz veranstaltet am 28. Dezember im Raiffeisen Sportpark Graz ein Hallenfußballturnier der Legenden. Bei diesem Turnier werden unter anderem die Legenden- Mannschaften von SK Sturm Graz, GAK, Kapfenberg, Rapid Wien, Austria Wien sowie das kroatische Nationalteam für Fußball der Spitzenklasse sorgen. Darüber hinaus konnten zwei Top-Mannschaften aus Deutschland für dieses Turnier gewonnen werden: Ein offizielles Seniorenteam von Bayern München und die Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt.

Kommentator ist Rainer Liebich. (ORF-TVthek live von 15.10 bis 21.00 Uhr)

Am 28. Dezember ist es wieder soweit. Dann trifft sich in der Veltins-Arena die internationale Biathlon-Elite zur Joka Biathlon World Team Challenge. Nach dem ausverkauften Biathlon auf Schalke 2018 mit 46.412 Zuschauern wird das weltgrößte Biathlon-Spektakel auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Highlight werden. Auch die Titelverteidiger kehren nach Schalke zurück: Dorothea Wierer, aktuell Gesamt-Weltcupsiegerin der Saison 2018/19, und Lukas Hofer treten wieder gemeinsam für Italien an.

Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Co-Kommentator fungiert Christoph Sumann.

In der Admiral Basketball Superliga treffen am 29. Dezember UBSC Graz und ece bulls Kapfenberg aufeinander.

Kommentator ist Andreas Barth.

