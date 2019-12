"Love-Island"-Hottie: Yasin debütiert mit "Love Is In The Air" (FOTO)

München (ots) - "Love-Island"-Vizesieger Yasin gibt musikalisches Debüt

- Cover des romantischen Klassikers "Love Is In The Air"

- "Love is in the air" von Yasin, ab Freitag, 27. Dezember 2019,

digital auf allen Kanälen erhältlich

Der zweite Sieger von "Love Island" 2019 meldet sich zurück: Yasin debütiert mit einem Cover der berühmten Liebeshymne "Love Is In The Air" von John Paul Young. Der gebürtige Memminger hat mit seinem Song eine ganz persönliche Botschaft - mit seinem Couple Samira ist der 28-Jährige bis heute liiert. Der Song erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 27. Dezenber 2019, digital auf allen Kanälen erhältlich.

Von der Insel der Liebe ins Tonstudio: Yasin, Vizesieger bei "Love Island" 2019, debütiert mit "Love Is In The Air". Das Cover des weltberühmten John Paul Young Songs trägt eine ganz besondere Botschaft - denn Yasin ist weiterhin mit seinem "Love-Island-Couple" Samira liiert und baut sich mit seiner Traumfrau ein gemeinsames Leben in Hamburg auf. Dafür ist der Memminger sogar in die Hansestadt gezogen.

Sein musikalisches Debüt feiert Yasin nun im Rahmen des "Silvester Hit-Countdown - Welcome 2020" bei RTLZWEI. On Stage in St. Anton performt der temperamentvolle Sporttrainer den gefühlvollen und persönlichen Song.

Yasin mit "Love Is In The Air" erscheint am 27. Dezember 2019 bei EL CARTEL MUSIC und Telamo Musik und Unterhaltung GmbH im Vertrieb von Warner Music.

----- Download / Stream-----

https://open.spotify.com/album/20DEJA8y8Pqktd4GCNGNPi

