Wieden: Spielzeug-Schau, Schoko und Sekt am Dienstag

Eintritt frei: Silvester-Nachmittag im Rauchfangkehrer-Museum

Wien (OTS/RK) - Groß und Klein sind beim alljährlichen Silvester-Nachmittag im „Rauchfangkehrer-Museum“ (4., Klagbaumgasse 4) herzlich willkommen: Am Dienstag, 31. Dezember, empfängt das auf ehrenamtlicher Basis tätige Museumsteam im traditionellen Arbeitsgewand das Publikum, spricht Glückwünsche für das Neue Jahr aus und steht für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Sowohl der Wohlergehen verheißende Handschlag mit den Glücksbringern als auch die mögliche Besichtigung der Dauer-Ausstellung über die Historie des Rauchfangkehrer-Gewerbes und der derzeitigen Sonder-Ausstellung „Spielen, Lernen und Verstehen“ sollen für einen starken Besucherinnen- und Besucher-Zustrom sorgen. Wie eh und je sind Museumsleiter Günter Stern und seine Mannschaft heuer erneut spendabel: Jeder Erwachsene erhält kostenlos ein Glas Sekt und jedes Kind kann sich über eine Schornsteinfeger-Figur aus Schokolade freuen. Diese Veranstaltung für die ganze Familie dauert von 14.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auskünfte dazu: Telefon 734 35 40.

Information per E-Mail: rauchfang@bezirksmuseum.at

In der Sonder-Ausstellung „Spielen, Lernen und Verstehen“ wird eine breite Palette an Spielsachen aus alter Zeit präsentiert. In 22 Vitrinen und frei im Raum positionierte Exponate gehören 11 Sammlerinnen und Sammlern. Zu all den Leihgaben zählen zum Beispiel Technik-Baukästen und Dampfmaschinen plus Modelle von Flugzeugen, Schiffen und Autos. Brettspiele, Puppen, Spielzeug aus Blech, Produkte der Firma „Steiff“ und weitere Schaustücke aus der Zeit von 1870 bis 1970 sind hübsch anzusehen. Auch ein Rundgang durch die Dauer-Ausstellung über den Rauchfangkehrer-Beruf im Wandel der Zeit lohnt sich: Bilder, Schriften, Besen, Bürsten, Kugeln, Fahnen, die Zunft-Truhe und mancherlei andere Dinge vermitteln einen Eindruck vom Tun der Rauchfangkehrer in der Vergangenheit. Nähere Informationen erfragen Interessierte via E-Mail: rauchfang@bezirksmuseum.at.

