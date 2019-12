Musikalischer Jahresauftakt in ORF III: Die Konzert- und Klassikhöhepunkte im Jänner

Mit u. a. Jubiläumskonzert „150 Jahre Wiener Musikverein“, „Dreikönigskonzert aus Salzburg“, „Halka“ aus dem Theater an der Wien

Wien (OTS) - Das Jubiläumskonzert anlässlich „150 Jahre Wiener Musikverein“, das „Dreikönigskonzert aus Salzburg“, die polnische Opernrarität „Halka“ aus dem Theater an der Wien, „Das große Beethovenfest der Wiener Symphoniker“ und nicht zuletzt das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das ORF III als bewährtes „Langschläferservice“ am 1. Jänner um 20.15 Uhr wiederholt – mit diesen und weiteren musikalischen Highlights startet das neue ORF-III-Jahr 2020.

Mittwoch, 1. Jänner

Den Auftakt macht im neuen Jahr „Die Fledermaus mit Jonas Kaufmann“ (18.20 Uhr). Johann Strauß’ Klassiker ist als Paradestück der Wiener Operette mit dem großen Fest des Prinzen Orlovsky im zweiten Akt ein Garant für Schwung und Champagnerseligkeit. Für Gesang der Sonderklasse sorgen an der Seite von Jonas Kaufmann Stars wie Rachel Willis-Sørensen, Tuuli Takala, Andreas Schager und Elisabeth Kulman. Franz Welser-Möst ist am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden zu erleben.

Anschließend stimmt das Porträt „Andris Nelsons – Stardirigent ohne Allüren“ (19.45 Uhr) des diesjährigen Pultstars des „Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker“ auf das Hauptabend-Dakapo (20.15 Uhr) des am Vormittag live in ORF 2 übertragenen Ereignisses ein. Auf dem Konzertprogramm stehen Kostbarkeiten aus dem reichen Repertoire der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen sowie – erstmals – Musik des Jahresregenten Ludwig van Beethoven.

Ein „Best of Neujahrskonzert“ (22.45 Uhr) mit den schönsten Momenten der vergangenen 40 Jahre beschließt den philharmonischen Neujahrsabend in ORF III.

Dreikönigstag, 6. Jänner

Noch mehr musikalischer Hochgenuss folgt am Dreikönigstag: Aus dem Großen Festspielhaus zeigt ORF III das am Vormittag aufgezeichnete „Dreikönigskonzert aus Salzburg“ (18.45 Uhr). Es spielt die Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Hansjörg Angerer.

Im Hauptabend präsentiert ORF III exklusiv im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ das Jubiläumskonzert „Aus dem Goldenen Saal: 150 Jahre Wiener Musikverein“ (20.15 Uhr). Als Solisten sind Piotr Beczała und Anne-Sophie Mutter zu erleben. Die Wiener Philharmoniker spielen das originale Programm des historischen Eröffnungskonzerts vom 6. Jänner 1870.

Anschließend folgt der von Felix Breisach gestaltete Film „Mythos in Gold – Der Wiener Musikverein“ (21.45 Uhr), der die Geschichte der ehrwürdigen Institution beleuchtet.

Sonntag, 12. Jänner

Eine Neuproduktion aus dem Theater an der Wien steht am 12. Jänner auf dem Programm: Stanisław Moniuszkos polnische Nationaloper „Halka“ (21.30 Uhr). Die Titelpartie in dieser Opernrarität hat die US-Amerikanerin Corinne Winters übernommen, in der Rolle des Jontek ist der polnische Startenor Piotr Beczała zu erleben, seinen Gegenspieler Janusz verkörpert der international renommierte Bassbariton Tomasz Konieczny. Weiters singt u. a. der Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner. Łukasz Borowicz dirigiert das ORF Radio-Symphonieorchester Wien. Für die Regie zeichnet Mariusz Treliński verantwortlich.

Vor der TV-Ausstrahlung der Moniuszko-Oper zeigt ORF III zur Einstimmung das neue Porträt „Ein Tag im Leben von Piotr Beczała“ (20.15 Uhr). Vergangenes Jahr wurde der Startenor zum österreichischen Kammersänger ernannt, in Bayreuth gilt er als Ausnahme-Lohengrin und sein Salzburger Rodolfo in „Luisa Miller“ setzte neue Maßstäbe. Trotz aller Erfolge ist Beczała ein Star ohne Allüren, herzlich und bescheiden als Kollege wie als Mensch, der stets bis über beide Ohren strahlt und seine Kolleginnen und Kollegen vor Premieren mit selbstgebackenen Kuchen verwöhnt.

Barbara Rett begleitet den Sänger in der neuen ORF-III-Eigenproduktion einen Tag durch dessen berufliches Leben und blickt ihm bei den Vorbereitungen zu „Halka“ über die Schulter.

Sonntag, 19. Jänner

Unter dem Titel „Das große Beethovenfest der Wiener Symphoniker“ (20.15 Uhr) präsentiert „Erlebnis Bühne“ anlässlich des Beethoven-Jahres 2020 die am 11. Jänner aufgezeichnete „Beethoven:

Akademie 1808“ aus dem Wiener Konzerthaus unter der Leitung von Philippe Jordan. Klassikstars wie Jacquelyn Wagner, Miriam Kutrowatz, Anke Vondung, Allan Clayton, Franz Gürtelschmied, Hanno Müller-Brachmann und Pianist Nicholas Angelich rekonstruieren gemeinsam mit den Wiener Symphonikern und der Wiener Singakademie die sogenannte „Akademie“ aus dem Jahr 1808, jenes öffentliche Konzert, bei dem Beethoven u. a. seine fünfte und sechste Symphonie sowie das vierte Klavierkonzert aufführte.

