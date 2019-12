Toto: Fünffachjackpot – 50.000 Euro warten

Jackpots auch beim Zwölfer und weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Toto beendet mit einem Fünffachjackpot das Jahr 2019, denn auch in der Weihnachtsfeiertags-Runde gab es keinen Dreizehner. Es war dies bereits die fünfte Runde in Folge ohne Gewinn im ersten Rang, und so wartet in der letzten Runde des Jahres am Wochenende eben ein Fünffachjackpot, der mit rund 50.000 Euro gefüllt sein wird.

Aber das ist noch nicht alles: Es gab zuletzt auch keinen Zwölfer, und so geht es hier um einen Jackpot mit rund 10.000 Euro.

Und in der Torwette schließlich gelang es zum wiederholten Male niemandem, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Ein Sologewinn würde demnach einen sechsstelligen Gewinn bringen.

Annahmeschluss für die Runde 52B ist am Samstag um 15:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 52A

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 39.820,01 – 50.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 4.385,58 30 Elfer zu je EUR 32,40 196 Zehner zu je EUR 9,90 187 5er Bonus zu je EUR 4,30

Der richtige Tipp: 2 X 1 1 X / 1 1 X 1 X 1 2 X 1 1 X 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 104.754,96 Torwette 2. Rang: 19 zu je EUR 79,70 Torwette 3. Rang: 257 zu je EUR 7,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 128.898,23

Torwette-Resultate: 0:+ 1:1 2:1 1:0 1:1

