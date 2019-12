„Bewusst gesund“ über Hörimplantate – Wunderwerke der Medizin

Am 28. Dezember um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 28. Dezember 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Berufung – Pflegen aus Leidenschaft

Sie sind bei Patientinnen und Patienten sehr beliebt und in Krankenhäusern dringend gesucht: Pflegepersonen. Interessierte haben die Möglichkeit, zwischen ein- bis dreijährigen Ausbildungen zu wählen, um dann in unterschiedlichsten Bereichen in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen tätig zu sein. „Bewusst gesund“ hat zwei Menschen getroffen, die in der Pflege ihre Berufung gefunden haben und dafür sogar ihren erlernten Beruf aufgegeben haben. Gestaltung:

Denise Kracher.

Hörimplantate – Wunderwerke der Medizin

Die 34-jährige Sängerin und Gesangslehrerin Laura Korhonen ertaubte in den vergangenen Jahren sukzessive auf beiden Ohren. Der im Waldviertel lebenden gebürtigen Finnin ist es dennoch gelungen, sich in die Welt des Hörens zurückzukämpfen, nachdem sie sich im vergangenen Februar bzw. Mai beidseits Cochlea-Implantate einsetzen ließ. Diese können die Funktion des vollständig ausgefallenen Innenohrs ersetzen, indem elektrische Impulse erzeugt werden, die an den Hörnerv und ans Gehirn weitergeleitet werden. Um die Signale richtig verarbeiten zu können, brauchen Betroffene nach einer Operation ein spezielles Hörtraining – und im Fall von Laura Korhonen auch eine spezielle Musiktherapie, die es seit drei Jahren exklusiv an der HNO-Abteilung des Universitätsklinikums St. Pölten gibt. Die Sängerin hat gute Chancen, durch intensives Üben zukünftig wieder auftreten zu können. Gestaltung: Gerlinde Scheiber.

Schwerhörigkeit – so unterstützen man das Gehör

1,7 Millionen Menschen leben in Österreich mit einer Hörbeeinträchtigung. Von Schwerhörigkeit sind vor allem Menschen ab dem 50. Lebensjahr betroffen. Es ist ein schleichender Prozess, der weitreichende Auswirkungen hat. Betroffene sind in ihrer Kommunikation eingeschränkt und ziehen sich meist zurück – soziale Isolation ist häufig die Folge. Nicht selten entwickeln Schwerhörige eine Depression und Studien haben sogar einen Zusammenhang zwischen Hörverlust und Demenz festgestellt. Und trotzdem ist die Ablehnung von Hörhilfen groß. Dazu ist Prof. Dr. Wolfgang Gstöttner, Leiter der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Wien, zu Gast in der Sendung.

Innere Werte – so gesund ist die Bittergurke

Nach den vielen Keksen zu Weihnachten ist die Lust auf einen anderen Geschmack groß. Da bietet sich bitter an, denn Bitteres unterstützt die Verdauung. Eine Pflanze, die für ein intensives Geschmackserlebnis sorgt, ist die Bittergurke. Wie kein anderes Gemüse kann diese Melonenart den Blutzuckerspiegel senken und vor Diabetes schützen. Gestaltung: Elke Weiss.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema neue Österreichische Gesundheitskasse

Lange wurde über die Strukturreform der österreichischen Krankenversicherungen diskutiert. Mit 1. Jänner tritt die neue Regelung in Kraft, aus 21 werden fünf Sozialversicherungsträger und die österreichische Gesundheitskasse löst die neun Gebietskrankenkassen ab. Aber was bedeutet das für die Versicherten? Diese Frage beantwortet Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn in „Bewusst gesund“.

