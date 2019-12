ORF III am Wochenende: Schwerpunkt über österreichische Musikgeschichte mit u. a. TV-Premiere „Soundtrack Österreich“

Außerdem: „Peter Kraus – 80 Jahre immer in Bewegung“, „Birgit Denk & die Nowaks: Kabarettlieder der 50er“, „Live is life in Fürstenfeld“

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 28., und Sonntag, dem 29. Dezember 2019, begibt sich ORF III Kultur und Information – jeweils im Hauptabend – auf eine dokumentarische Zeitreise durch Österreichs Musikgeschichte. Als Highlight des Schwerpunkts präsentiert ORF III den neuen „zeit.geschichte“-Dokuvierteiler „Soundtrack Österreich“ von Regisseur Robert Pöcksteiner. Der unterhaltsame Streifzug durch insgesamt sieben rot-weiß-rote Musikjahrzehnte ist gespickt mit den größten Hits dieser Periode. Zahlreiche Stars und Zeitgenossen wie Wolfgang Ambros, Peter Kraus, Waltraut Haas, Marianne Mendt oder Joesi Prokopetz bieten Einblick in die Musikbranche und machen durch ihre Erzählungen das Lebensgefühl der jeweils von ihnen geprägten Ära erlebbar. Kristina Sprenger taucht als Präsentatorin der Reihe auch modisch in die musikalischen Jahrzehnte ein.

Samstag, 28. Dezember

Am Samstag zeigt ORF III zum Schwerpunkt-Auftakt den ersten Teil der „Soundtrack Österreich“-Reihe „Von heiler Welt und Rock 'n' Roll“ (20.15 Uhr), der sich auf die 1950er Jahre konzentriert. Der Zweite Weltkrieg ist gerade erst vorbei, das Land noch im mühsamen Wiederaufbau begriffen. Freddy Quinn wird der erste Schlagerstar der Nachkriegszeit und das erste musikalische Traumpaar – Caterina Valente und Peter Alexander – feiert große Erfolge. Mit Peter Kraus hält außerdem der Rock 'n' Roll Einzug in die Wohnzimmer der Nachkriegsgeneration.

Danach ist das Porträt „Peter Kraus – 80 Jahre immer in Bewegung“ (21.55 Uhr) zu sehen. Der Film von Tommy Schmidle führt durch alle wesentlichen Lebensstationen der Musiklegende – von Kraus‘ Teenagerjahren, in denen er über Nacht als „deutscher Elvis“ zum Star avancierte, bis zu seinem 80. Geburtstag im Februar 2019. Abschließend zeigt ORF III „Birgit Denk & die Novaks: Kabarettlieder der 50er“ (23.00 Uhr), die die einstigen heimischen Stars der Szene musikalisch wiederauferstehen lassen: Georg Kreisler, Hugo Wiener, Cissy Kraner, Helmut Qualtinger und Gerhard Bronner.

Sonntag, 29. Dezember

Am Sonntag stehen im ORF-III-Hauptabend die finalen zwei Filme der neuen ORF-III-Reihe „Soundtrack Österreich“ auf dem Spielplan. Der dritte Teil erzählt „Von Glockenhosen und Austropop“ (20.15 Uhr). Dieses Jahrzehnt prägte als „Ära Kreisky“ die heimische Gesellschaft. Es waren die Jahre, in denen der Austropop geboren wurde. Wolfgang Ambos mit seinem ersten Hit „Da Hofa“ setzte eine Entwicklung in Gang, die die österreichische Musiklandschaft viele Jahre hindurch prägen sollte. Weitere wichtige Vertreter dieser Zeit: Georg Danzer, Ludwig Hirsch und S.T.S. Um 21.00 Uhr folgt das Finale der Reihe:

„Von Schulterpolstern und Hitexporten“. In den 1980er Jahren erschütterten einige Skandale die Republik. Durch den Fall Waldheim wurde das Land mit seiner nicht aufgearbeiteten Vergangenheit konfrontiert und musste sich nun dieser 40 Jahre nach dem Kriegsende stellen. Der Austropop entwickelte sich weiter, neue Stars wie Rainhard Fendrich gewannen an Popularität und das Popwunder Falco feierte internationale Erfolge, die bislang in Österreich unerreichbar scheinen.

Danach präsentiert die „zeit.geschichte“ die neue ORF-Dokumentation „Live is life in Fürstenfeld – Die Geschichte der steirischen Popmusik“ (21.50 Uhr) von Regisseur Günter Schilhan, die anhand bekannter steirischer Gruppen wie Opus, EAV und S.T.S. die jüngere steirische Musikgeschichte nacherzählt.

