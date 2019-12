Nachruf Brezinschek

SPÖ trauert um Helmut Brezinschek

Wien (OTS/SK) - Die Wiener und Hietzinger Sozialdemokratie trauert um Bezirksrat Professor DI Helmut Brezinschek, der am 24.12. nach schwerer Krankheit im 61. Lebensjahr in Wien verstorben ist. ****

Helmut Brezinschek hat Bauingenieurwesen an der TU Wien studiert und ist 1987 in den höheren technischen Dienst der Stadt Wien eingetreten. Er hat als leitender Mitarbeiter und Sachverständiger an unzähligen Projekten im In- und Ausland teilgenommen. Er zählte zu den engagiertesten und innovativsten Beamten der Stadt Wien. Unzählige Publikationen, Projekte, Mitarbeit in Fachgremien und Gutachten sind Zeugnis seines unglaublichen Engagements. Dabei war ihm die eigene Fort-und Weiterbildung bis zuletzt wichtig. Seit über 10 Jahren unterrichtete er an der FH Campus Wien. In Würdigung seiner beispiellosen technischen und pädagogischen Leistungen wurde dem Oberstadtbaurat 2017 der Berufstitel „Professor“ von der Stadt Wien durch den Bundespräsidenten verliehen.

Helmut Brezinschek war in der SPÖ-Hietzing, in der Wiener SPÖ-Bildung und im BSA engagiert und Mitglied der Bezirksvertretung Hietzing. Sein Engagement - vor allem in technischen und kulturellen Belangen - und seine zahlreichen Initiativen, wie z.B. der Bodenlehrpfad am Roten Berg, werden stets in Erinnerung bleiben. In der SPÖ-Hietzing war er zuletzt im Bezirksvorstand und als Vorsitzender des BSA tätig.

Noch am Abend des 23.12. haben ihn Landesparteivorsitzender, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Bezirksparteivorsitzender, Gemeinderat LAbg. Dr. Gerhard Schmid im Spital besucht und konnten ihm die vom Bundesparteivorstand verliehene Viktor-Adler-Plakette - die höchste Auszeichnung der SPÖ - überreichen. Darüber hat er sich sichtlich gefreut. Gezeichnet von seiner Krankheit hat Brezinschek in einem langen Gespräch trotzdem noch viele gute Ratschläge mitgegeben.

In diesen schweren Stunden gilt unser Mitgefühl seiner Gattin, die bis zuletzt mit ganzer Kraft an seiner Seite stand, seiner Familie sowie den zahlreichen Freunden die ihn begleitet haben.

Gerhard Schmid: „Ich verliere einen jahrzehntelangen Freund und Weggefährten. Seine Leistungen für die Stadt und die SPÖ würden jeden Nachruf sprengen. Er hat durch sein technisches Wirken für Wien Meilensteine gesetzt. Helmut war es gegönnt, in seinem Leben viele Spuren zu hinterlassen. Wir werden Helmut stets ein ehrendes Andenken in großer Dankbarkeit bewahren.“

Michael Ludwig: „Helmut Brezinschek war ein überzeugter Sozialdemokrat, der sich mit Engagement, Leidenschaft und Umsicht der Wiener Kommunalpolitik verschrieben hat. Meine Gedanken sind bei seiner Ehefrau und seiner Familie.“ (Schluss)

