Vierschanzentournee 16 Stunden live: ORF 1 zieeeeht wieder ins Jahr 2020

Wien (OTS) - Die sportlichen Voraussetzungen sind so gut wie schon länger nicht mehr, denn neben Stefan Kraft sind heuer schon einige der ÖSV-Jung-Adler ins Rampenlicht gesprungen – und da lauert auch noch Gregor Schlierenzauer, der zu alter Form zurückzufinden scheint. Aber: Die legendäre Vierschanzentournee schreibt jedes Jahr aufs Neue ihre eigenen Gesetze – und so ist Spannung garantiert, wenn ORF 1 zwischen dem 28. Dezember und dem 6. Jänner mehr als 16 Stunden live berichtet. Altbewährt ist das ORF-Team: Michael Roscher als Kommentator, Boris Kastner-Jirka als Präsentator und die beiden Kokommentatoren und Kamera-Springer Andi Goldberger und Martin Koch. Allein Goldberger hat bereits mehr als 60 Trainingssprünge in den Beinen.

Der Fahrplan in ORF 1

Oberstdorf

28. Dezember

16.00 Uhr: Qualifikation

29. Dezember

17.00 Uhr: Das Springen

Garmisch-Partenkirchen

31. Dezember

13.40 Uhr: Qualifikation

1. Jänner

13.30 Uhr: Das Springen

Innsbruck

3. Jänner

13.30 Uhr: Qualifikation

4. Jänner

13.40 Uhr: Das Springen

Bischofshofen

5. Jänner

16.00 Uhr: Qualifikation

6. Jänner

16.45 Uhr: Das Springen

