30. Wiener Silvesterpfad – Der Aufbau hat begonnen

Silvester findet Stadt

Wien (OTS) - Alljährlich wechselt die besinnliche Weihnachtsstimmung beinahe nahtlos in die Vorfreude auf den Jahreswechsel, der in nur wenigen Tagen beim Silvesterpfad fröhlich gefeiert werden kann.

Das 30. Jubiläum der Wiener Traditionsveranstaltung steht ganz unter dem Motto "Wien verbindet". 12 Stunden lang wird bei 12 Locations gefeiert, gelacht, getanzt, geflirtet und mit humorvollen wie magischen Angeboten dem Glück ein wenig auf die Sprünge geholfen. Besonderes Highlight ist in diesem Jahr die Begegnungszone "Friends in Vienna" zwischen Cafe Landtmann und Burgtheater, wo das erklärte Ziel ist, Menschen miteinander zu verbinden, auf unterhaltsame und unkomplizierte Art neue Bekanntschaften zu schließen und einen lustigen Silvesterabend zu verbringen.

Auch ein magischer Blick in die Zukunft ist in der "Straße des Glücks" wieder möglich, es gibt die Live-Übertragung von "Die Fledermaus" zu sehen und den richtigen Schwung kann man sich noch bei den kostenlosen Walzertanzkursen am Graben holen. Es gibt viel zu erleben auf Wiens Open Air-Neujahrsparty und alle Geschmäcker kommen auf ihre Kosten. Auf keinen Fall verpasst werden sollte das Mitternachts-Feuerwerk über dem Rathaus, welches begleitet von Donauwalzer und anschließender "Ode an die Freude" einen imposanten Übergang in das neue Jahr bietet.

Um dieser einzigartigen Veranstaltung den notwendigen Rahmen zu geben, bedarf es der richtigen Infrastruktur, der höchsten technischen Standards und einem attraktiven Ambiente. Die dafür notwendigen Arbeiten sind in vollem Gange und in der Innenstadt wird bereits eifrig gebohrt und gehämmert.

10 Bühnen, 70 Gastronomieeinheiten und viel Technik

Rund 50.000 m² Veranstaltungsfläche auf einem 4 km langen Pfad ist die Herausforderung, die es bis 30. Dezember zu meistern gilt. 10 Bühnen mit einer Größe von bis zu 80 m², 70 Gastronomiestände, vier große LED-Wände auf dem Rathausplatz und dem Stephansplatz sowie viele weitere Aufbauten müssen noch fertiggestellt, geprüft und für mehr als gut befunden werden.

Dafür ist ein tatkräftiges Team von über 450 MitarbeiterInnen im Einsatz, die mit hoher Präzision dafür sorgen, dass jedes Detail passt und die rund 750.000 erwarteten Gäste eine fröhliche, unbeschwerte – kurz einzigartige – Silvesternacht haben werden.

Beste Unterhaltung durch schnelle Informationen

Auf der Website www.wienersilvesterpfad.at sind alle Informationen rund um das Programm, Veranstaltungsorte, Sanitätsstationen, Bankomatstandorte und Toiletten sowie ein zoombarer Stadtplan und noch vieles mehr zweisprachig (Deutsch / Englisch) schnell und übersichtlich verfügbar.

Zur einfacheren Planung des persönlichen Programms gibt es auch akustische Hörproben der auftretenden Bands. Während der Veranstaltung gibt es auf Facebook wie auch auf Instagram Neuigkeiten, Stimmungsberichte und vieles mehr.

Jubiläums-Glücksbringer

Die Neujahrsmünze 2020 – erhältlich in Silber oder Kupfer – ist dem 150-jährigen Jubiläum des Wiener Musikvereins gewidmet. Die Neujahrsmünze 2020 und weitere Geschenke von Wert, wie der Wiener Philharmoniker aus Silber, Glücksjetons oder die Kalendermedaille 2020, wollen allen Beschenkten Freude und Glück im neuen Jahr bringen und sind am Stand der Münze Österreich (Graben) käuflich zu erwerben. Und wie auch die Jahre zuvor gilt – schnell sein! Denn die besonderen Stücke sind schnell vergriffen.

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2019

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt

von 20 bis 2 Uhr im Wiener Prater*

von 14 bis 24 Uhr in Aspern Seestadt**

www.wienersilvesterpfad.at

www.stadtwienmarketing.at

fb.com/wienersilvesterpfad

instagram.com/wienersilvesterpfad

*Veranstalter Prater: Prater Wien GmbH

**Veranstalter Aspern Seestadt: Wien 3420 aspern Development AG

