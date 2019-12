Stressfaktor Feuerwerk: Silvester für alle Tiere eine laute Herausforderung

Wien (OTS) - Der Jahreswechsel wird traditionell mit Böllern und Feuerwerken gefeiert. Für unsere Haustiere, aber auch für alle Wildtiere, bedeutet das laute Knallen jedoch Stress, da sie durch ihr feines Gehör Lärm um ein Vielfaches lauter wahrnehmen und dadurch häufig mit Angst auf die lauten Geräusche reagieren. Hinzuweisen ist auch auf den §5 des Österreichischen Tierschutzgesetzes, der ganz klar besagt: Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen.

Um den Tieren die Tage rund um den Jahreswechsel so angenehm wie möglich zu machen, empfiehlt es sich folgendes zu beachten:

Sofern Sie einen Hund haben, der keine Angst vor lauten Geräuschen hat, sollten Knallgeräusche mit etwas Positivem verknüpft werden. So kann man schon das ganze Jahr über bei lauten Geräuschen dem Vierbeiner mit seinen Lieblingskeksen suggerieren, dass das laute Geräusch der Vorbote auf etwas Gutes zum Fressen oder Spielen mit dem Lieblingsball ist. Natürlich sollte der Hund deshalb trotzdem nicht allzu nahe zu einem Feuerwerk mitgenommen werden.

Ist der Hund aber bereits ängstlich, sollte die laute Zeit möglichst angenehm für ihn gestaltet werden. Wichtig ist es, Hunde in der Silvesterzeit an der Leine zu lassen, um ein Weglaufen in Panik zu verhindern. Bei einer Flucht können sie sich an Hindernissen sehr verletzen oder kopflos auf die Straße rennen, wo sie schlimme Verkehrsunfälle auslösen können.

Am Silvestertag selber sollte man nur kurze Spaziergänge unternehmen, den letzten am besten bereits am Nachmittag. Der Hund wird sich dann instinktiv an einen ruhigen Ort in den eigenen vier Wänden zurückziehen. Lassen Sie Ihren Hund nicht alleine zu Hause, sondern bleiben Sie bei ihm.

Wenn der Hund massive Angst hat und schon Tage vor Silvester nicht mehr vor die Türe gehen möchte, sollten die Tierärztin oder der Tierarzt zu Rate gezogen werden.

Für Katzen gilt ähnliches: Freigängerkatzen sollten zu Silvester im Haus behalten werden. Auch Kleintiere werden am besten in einem ruhigen Raum bei geschlossenen und abgedunkelten Fenstern und Türen untergebracht, damit sie möglichst wenig beunruhigt werden.









