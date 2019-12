VBW-Musicals auch 2019 international auf Erfolgskurs

Gefeierte Spielserien von I AM FROM AUSTRIA, REBECCA, ELISABETH, TANZ DER VAMPIRE und DON CAMILLO & PEPPONE

Wien (OTS) - Die Musical-Eigenproduktionen der Vereinigten Bühnen Wien können auch 2019 auf viele erfolgreiche internationale Spielserien zurückblicken. Besonders Asien stand speziell im Zeichen der VBW-Musical-Produktionen, wurden doch in Japan gleich vier und in Korea zwei VBW-Stücke in verschiedensten Spielserien zur Aufführung gebracht. Weltweit haben mittlerweile mehr als 27,5 Millionen Menschen ein VBW-Musical gesehen.

I AM FROM AUSTRIA – japanische Erstaufführung im Oktober

Der absolute Höhepunkt war die japanische Erstaufführung des Erfolgsmusicals I AM FROM AUSTRIA in Takarazuka Anfang Oktober. Die ausverkaufte Show war dort bis Mitte November zu sehen, bevor sie bis Ende des Jahres nach Tokio umzog. Insgesamt haben mit dieser Aufführungsserie bereits weltweit eine Dreiviertel-Million Menschen I AM FROM AUSTRIA gesehen. Zudem sorgten Spielserien von Rebecca, Elisabeth und Tanz der Vampire in Japan und Korea im vergangenen Jahr für Begeisterung beim Publikum im fernen Osten. Im September fand in Shanghai erstmals die große VBW-Musical-Galakonzertreihe „The Musicals of Kunze & Levay in Concert“ u.a. mit Musical-Stars Drew Sarich, Mark Seibert, oder Maya Hakvoort statt und begeisterte das chinesische Publikum.

Neben Asien auch Spielserien in Tschechien, Russland, Deutschland und Ungarn

Aber nicht nur in Asien, auch in Tschechien, Russland, Ungarn und Deutschland standen VBW-Musicals auf dem Spielplan. Im Sommer wurde DON CAMILLO & PEPPONE erstmals in Deutschland – auf der größten Freilichtbühne des Landes, in Tecklenburg – gezeigt. Im November feierte ELISABETH tschechische Erstaufführung in Pilsen, außerdem ist die Produktion seit Dezember auch in Györ / Ungarn zu sehen. TANZ DER VAMPIRE war neben umjubelten Aufführungen in Japan auch in Ungarn, Deutschland und Russland zu sehen.

Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien: „Mit unserem ersten Musical-Export vor über zwanzig Jahren in Japan wurde der Grundstein für das Wiener Musical im asiatischen Raum gelegt. Mittlerweile haben sich unsere Stücke international derart etabliert, dass wir uns über zahlreiche Spielserien auf der ganzen Welt freuen können. Als größter Musical-Produzent Kontinentaleuropas zählen wir rund eine Million Besucherinnen und Besucher jährlich. Mit den Aufführungen unserer Musicals tragen wir international zu interkulturellem Austausch bei wie z.B. zuletzt durch die japanische Erstaufführung von I AM FROM AUSTRIA im Rahmen des Jubiläumsjahrs der diplomatischen Beziehungen Österreich-Japans 2019.“

VBW-Musical Intendant Christian Struppeck: „Die Musicals der VBW können national wie international auf ein äußerst erfolgreiches 2019 zurückblicken. So feierte z.B. I AM FROM AUSTRIA nach zwei ausverkauften Spielserien in Wien gleich anschließend Erstaufführung in Japan und begeisterte dort wie hier das Publikum. Auch unsere anderen Produktionen wie ELISABETH, DON CAMILLO & PEPPONE, TANZ DER VAMPIRE oder REBECCA sorgten in all den Spielserien im Ausland für großen Applaus bei den Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft unsere Musicals international auf die Bühne gebracht und wie enthusiastisch sie vom Publikum angenommen werden.“

Dr. Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer Wien Holding: „Weltweit haben mittlerweile mehr als 27,5 Millionen Menschen eine VBW-Musical-Produktion gesehen, knapp ein Drittel davon in Asien. Die erfolgreichen Eigenproduktionen wurden bisher in 22 Länder lizensiert. Das spricht für die Qualität der Stücke und zeigt, dass die Vereinigten Bühnen Wien zu Recht einer der erfolgreichsten Musicalproduzenten in Europa sind.“

2020 international ebenfalls ganz im Zeichen von VBW-Musicals

Auch im kommenden Jahr stehen weltweit zahlreiche VBW-Musicals auf dem Spielplan internationaler VBW-Partner. Ende Jänner wird TANZ DER VAMPIRE im Det Ny-Theater in Kopenhagen dänische Erstaufführung feiern. Außerdem finden 2020 Spielserien des Stücks in Deutschland, Japan und Ungarn statt.

DER BESUCH DER ALTEN DAME folgt DON CAMILLO & PEPPONE in Tecklenburg und wird im Sommer 2020 ebenfalls auf Deutschlands großer Musical-Open-Air Bühne gezeigt. REBECCA wird im Juni und Juli als große Open-Air Fassung am Magdeburger Domplatz zur Aufführung gebracht. Außerdem werden Produktionen des Musicals in Tschechien, Ungarn und Korea zu sehen sein. ELISABETH wird neben dem großen Konzert-Erlebnis vor dem Schloss Schönbrunn auch in Tschechien, Japan und Ungarn auf die Bühne gebracht werden. MOZART! wird im Sommer 2020 in Seoul seine Wiederaufnahme-Premiere erleben und feiert mit dieser Spielserie sein 10-Jahres-Jubiläum in Korea.

VBW International – eine Erfolgsgeschichte

Seit fast 25 Jahren lizensieren die VBW ihre Eigenproduktionen überaus erfolgreich in die ganze Welt. Seit der ersten Auslands-Premiere 1996 zählt das Unternehmen mittlerweile rund 27,5 Millionen ZuseherInnen von VBW-Produktionen weltweit, davon rund 8,5 Millionen alleine in Asien, wo Stücke wie u.a. I AM FROM AUSTRIA, Tanz der Vampire, Der Besuch der alten Dame, Elisabeth, Rebecca oder Mozart! großen Anklang finden.

