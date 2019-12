2020 bringt erstmals 14 Wochen Ferienzeit: Neue Betreuungsangebote werden notwendig!

„Task Force“ Family Business hilft bei der Kinderbetreuung.

Wien / St. Pölten (OTS) - 2020 wird es erstmals österreichweit und einheitlich neben den Weihnachts-, Semester-, Oster- und Sommerferien auch eine fixe Woche Herbstferien geben. Jeweils von 26. Oktober bis inklusive 2. November werden die Schulen in ganz Österreich schließen. "Für Eltern bedeutet das eine weitere Herausforderung für die Kinderbetreuung. Fünf Wochen Urlaub steht berufstätigen Eltern zur Verfügung, während Kinder 14 Wochen im Jahr Schulferien haben. Family Business hat dafür maßgeschneiderte Angebote für Kinderbetreuung, sowohl für Unternehmen als auch für Gebietskörperschaften!", erklärt dazu die Geschäftsführerin von Family Business, Alice Pitzinger-Ryba. Family Business wird 2020 Unternehmen und Gemeinden verstärkt Kinderbetreuungsprogramme anbieten, die flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse von berufstätigen Eltern eingehen.

Family Business mit Ferienbetreuungsangeboten.

Family Business übernimmt dabei gerne auch die Kinderbetreuung direkt in bzw. bei den Unternehmen während der Ferien oder an Fenstertagen. "Wir freuen uns auf weitere Anfragen von Unternehmen und Organisationen für eine Ferienbetreuung, etwa auch im Zuge der kommenden Herbstferien. Qualitative und liebevolle Kinderbetreuung sind die tragenden Säulen, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingen kann - unser Verein steht dafür mit mehr als zwanzig Jahren an Erfahrung bereit!", so Pitzinger-Ryba.



Hotline 0800 20 20 99: Auch private Hilfe für daheim.

Unter der kostenlosen 24-Stunden Kinderbetreuungs-Hotline 0800 20 20 99 können Eltern jederzeit anrufen und Kinderbetreuung anfragen. Die Hotline 0800 20 20 99 ist 24 Stunden gratis erreichbar und vermittelt Babysitter, Nannies, Leihomis oder Au-PairMädchen, so dass auch in Akutsituationen immer eine Kinderbetreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Family Business informiert über jede Form der Kinderbetreuung auch über die Homepage www.kinderbetreuung.at, dieses Service ist kostenfrei. Aber auch Unternehmen und öffentliche Institutionen können unter dieser Hotline jederzeit Auskunft und Hilfe bei Kinderbetreuungsfragen finden.

