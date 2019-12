Tradition & Brauchtum: Alles rund um Perchten auf willhaben

Wien (OTS) -

2019 bereits rund 25.000 Anzeigen rund um Krampus und Perchten online

Heuer knapp zwei Millionen Stichwortsuchen zu „Perchten“ auf willhaben

November und Dezember sind die stärksten Perchten-Monate

Rund um den Jahreswechsel haben Perchten-Veranstaltungen in vielen Regionen Österreichs Hochsaison. Eine der bekanntesten ist der Pongauer Perchtenlauf, der heuer am 29. Dezember in Bischofshofen stattfindet. Die Aufmachung ist zumeist eindrucksvoll wie furchteinflößend. Schaurige Masken und zotteliger Fellbehang dürfen bei der Kostümierung nicht fehlen. Auch auf dem willhaben-Marktplatz tummeln sich viele derartige Brauchtums-Schätze: 2019 gingen bereits rund 25.000 Krampus- und Perchten-Anzeigen online. Ab Oktober gibt es erfahrungsgemäß besonders viele Stücke zu entdecken.

Zahlreiche Suchanfragen jedes Jahr

Die Nachfrage nach Brauchtums-Utensilien ist groß. Besonders oft wird nach entsprechenden Masken gesucht. 2019 gab es auf willhaben insgesamt bereits fast zwei Millionen Stichwortsuchen allein zu den Begriffen „Perchten“ bzw. „Perchtenmaske“. Auch die passenden Felle für die zotteligen Gestalten sind höchst beliebte Objekte. Die meisten Stichwortsuchen werden Ende November bis Anfang Dezember getätigt – pünktlich vor dem Start vieler Läufe im ganzen Land.

Durchschnittspreis unter 500 €

Kenner wissen, die aufwändigen und hochwertigen Brauchtums-Outfits haben ihren Preis. Eine aktuelle Bestandsaufnahme auf willhaben verrät: Guten Stücke aus meist liebevoller Handarbeit, kosten auf dem Marktplatz im Durchschnitt rund 300 bis 500 €. Derzeit können Interessierte in mehr als 3.000 Anzeigen voller kunstvoll geschnitzter Masken, Fellgarnituren sowie Komplettausrüstungen stöbern.

Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Andreas Pucher

PR Manager

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at

willhaben



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com