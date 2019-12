Lotto: Dreifachjackpot zum Jahresausklang – 3,8 Mio. warten

Solo-Joker nach Jackpot in Oberösterreich mit 462.000 Euro

Wien (OTS) - Das Lotto Jahr 2019 klingt mit einem Dreifachjackpot aus. Da es am vergangenen Mittwoch zum dritten Mal in Folge keinen Sechser gegeben hat, geht es bei der letzten Ziehung des Jahres am kommenden Sonntag um rund 3,8 Millionen Euro. Es ist dies der elfte Dreifachjackpot des Jahres; von den bisherigen zehn endete vier mit einem Solo-Sechser, zweimal gab es zwei Sechser, und vier entwickelten sich zum Vierfachjackpot weiter.

Einen Sologewinn gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein win2day-User war hierbei mit dem System 0/07 erfolgreich und erhält für den Fünfer mit Zusatzzahl rund 133.400 Euro, sowie für einen systembedingten zusätzlichen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl nochmals knapp 2.500 Euro extra.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch sich 63 Spielteilnehmer über jeweils mehr als 5.800 Euro freuen dürfen. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser rund 350.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker ging es am Mittwoch um einen Jackpot, und der wurde von einem Oberösterreicher im Alleingang geknackt. Er erhält für sein „Ja“ zum Joker mehr als 462.000 Euro, was den dritthöchsten Joker Gewinn in diesem Jahr bedeutet.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. Dezember 2019

DrJP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.623.677,02 – 3,8 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 133.368,00 90 Fünfer zu je EUR 1.616,50 260 Vierer+ZZ zu je EUR 167,80 4.594 Vierer zu je EUR 52,70 6.732 Dreier+ZZ zu je EUR 16,20 80.133 Dreier zu je EUR 5,40 263.646 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 06 27 32 33 38 40 Zusatzzahl: 21

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. Dezember 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 63 Fünfer zu je EUR 5.802,90 2.774 Vierer zu je EUR 22,30 47.352 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 02 04 19 32 40 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. Dezember 2019

1 Joker zu EUR 462.294,50 6 mal EUR 8.800,00 112 mal EUR 880,00 1.124 mal EUR 88,00 10.600 mal EUR 8,00 107.382 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 2 2 5 4 0

