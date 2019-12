Sternsingen: Grenzenlose Nächstenliebe startet

Bis zum Dreikönigstag am 6.1.2020 bringen Sternsinger/innen der Katholischen Jungschar Segen für das neue Jahr und bitten um Spenden für Notleidende.

Sternsinger/innen starten durch - die wichtigsten ersten Termine

Der traditionelle erste Sternsingerbesuch bei Kardinal Christoph Schönborn fällt heuer leider krankheitsbedingt aus. Die Sternsinger/innen der Katholischen Jungschar richten ihm auf diesem Wege herzliche Besserungswünsche aus. Für ihn springt heuer Weihbischof Stephan Turnovszky ein. Der Kinder- und Jugendbischof bekommt am 27.12.2019 um 11:00 Uhr den Sternsingerauftaktbesuch im erzbischöflichen Palais. (Wollzeile 1,1010 Wien)

Gleich danach geht’s am 27.12.2019 weiter zum großen Event im Parlament (in der Hofburg, Eingang Josefsplatz). Über 100 Sternsingerinnen und Sternsinger aus ganz Österreich bringen den Segen um 12:30 Uhr ins hohe Haus zu Hausherr Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Am 30.12.2019 erklingen Sternsingerlieder dann in der Hofburg beim jährlichen Empfang von Sternsingergruppen aus ganz Österreich bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen (13:30 Uhr, Hofburg, 1010 Wien).

Weihnachtszeit ist Sternsingerzeit

Weihnachtszeit, das ist Sternsingerzeit in Österreich. Die Begeisterung der Menschen für ihre „Heiligen Drei Könige“ ist groß. Allen voran würdigt Bundespräsident Van der Bellen den Einsatz der Kinder: „Ihr überbringt allen eure Botschaft, unabhängig von Glaube und Kultur, unabhängig davon, ob die Leute, wo ihr anklopft, wohlhabend sind oder arm, unabhängig davon, ob sie lange in Österreich leben oder erst vor kurzem zu uns gekommen sind“. Österreichweit sind im Rahmen der Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar in den Weihnachtsferien 85.000 Kinder unterwegs.

Sternsingerspenden: wirksames Mittel gegen Armut

500 Sternsingerprojekte helfen, weltweit Armut und Unrecht zu mildern. In vielen Ländern kommen Sternsinger-spenden zum Einsatz. Eines davon ist Kenia. In der Hauptstadt Nairobi stehen viele Menschen vor großen Herausforderungen.

Aufwachsen im Slum von Nairobi

Nairobis Slums sind riesig. In einem nicht enden wollenden Meer aus Wellblechhütten, die kaum Schutz gegen Hitze und Regen bieten, leben über 2,5 Millionen Menschen auf engstem Raum ohne Trinkwasseranschluss, Toiletten und Müllabfuhr. Es mangelt an Gesundheitsversorgung, Schulen und Jobs. Wer hier strandet, findet nur schwer wieder einen Weg hinaus.

Für hiesige Verhältnisse unvorstellbar, dass Kinder unter derartigen Bedingungen aufwachsen. Um überleben zu können, brauchen sie unsere Hilfe.

So helfen Sternsingerspenden in Nairobi/Kenia

Zukunft für Straßenkinder

60.000 Kinder leben in Nairobi auf der Straße. Viele müssen betteln, Schuhe putzen oder Müll sammeln, um zu überleben. Die Partnerorganisationen der Dreikönigsaktion sorgen für Nahrung, Kleidung und fürsorgliche Betreuung.

Gesundheit für Familien

Sternsingerspenden finanzieren ein Gesundheitszentrum, das weit und breit die einzige Anlaufstation ist, die leistbare medizinische Behandlung und Medikamente bietet.

Schul- und Berufsausbildung

Lesen, Schreiben und Rechnen lernen und die Schule positiv abschließen sind unverzichtbare Schritte, um Armut zu besiegen. Die Partnerorganisationen der Dreikönigsaktion betreiben fünf Schulen, in denen über 6.000 Kinder unterrichtet werden.

Start-Up für junge Menschen

Für die Schulabgänger/innen werden Ausbildungen im Bereich Catering, Hairstyling, Installation und Hochbau, verbundenen mit Trainings on the Job, angeboten. Eine solide Berufsausbildung schafft die Basis für die eigenständige Existenz.

Sternsingen: Grenzenlose Nächstenliebe

„Lernen wir, Solidarität zu leben. Ohne Solidarität ist unser Glaube tot“, appelliert Papst Franziskus. Sternsingerspenden helfen, Armut und Ausbeutung zu überwinden und sind gelebte Solidarität: Straßenkinder unterstützen, Nahrung und sauberes Trinkwasser sichern, Menschenrechte verteidigen.

Sternsingen: Ihre Spende in guten Händen - besiegelt und absetzbar

Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, sorgt für den kompetenten Einsatz der Spendengelder. Die Finanzen werden jährlich von unabhängigen Wirtschaftsprüfer/innen kontrolliert. Das österreichische Spendengütesiegel garantiert Transparenz und objektive Sicherheit bei der Spendenabwicklung. Alle Sternsingergruppen führen einen Ausweis mit sich. So lässt sich leicht erkennen, dass sie im Auftrag der Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar unterwegs sind. Sternsingerspenden sind steuerlich absetzbar.

Die Besuche der Sternsinger/innen:

27.12.2019,11:00 Uhr - Sternsingerauftaktbesuch im Erzbischöflichen Palais bei Kinder- und Jugendbischof Stephan Turnovszky. (Wollzeile 1,1010 Wien)

27.12.2019, 12:30 Uhr - Sternsingerempfang im Parlament bei Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (in der Hofburg, Eingang Josefsplatz)

30.12.2019, 13:30 Uhr - Sternsinger/innen aus ganz Österreich bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Hofburg, 1010 Wien)

01.01.2020, 10:00 Uhr - Sternsinger/innen beim Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus, (Petersdom, Rom)

01.01.2020, 16:00 Uhr - Sternsinger bei Kanzlerin Brigitte Bierlein und BM Alexander Schallenberg (Bundeskanzleramt, Ballhausplatz)

