Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zu Ableben von Ernst Höger

Ehemaliger Landeshauptmann-Stellvertreter im Alter von 74 Jahren gestorben

Wien (PK) - "Als ich 1998 in die niederösterreichische Spitzenpolitik wechselte, gehörte ich gemeinsam mit Ernst Höger der Landesregierung an", sagt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. "Ich durfte ihn als einen Menschen kennenlernen, für den der Dialog über die Parteigrenzen hinweg und das Wirken zum Wohle der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Fokus stand." Dafür sei er von PolitikerInnen aller Parteien, aber vor allem von den Menschen in unserem Land zu Recht geschätzt und respektiert.

"Meine aufrichtige Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner gesamten Familie", sagt Sobotka. (Schluss) red

