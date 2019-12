Festnahme wegen schwerer Körperverletzung und versuchtem Raub

Vorfallszeit: 23.12.2019, 01:00 – 03:00 Uhr Vorfallsort: 1., Opernring

Wien (OTS) - Zwei Jugendliche, ein 16-jähriger syrischer Staatsangehöriger und ein 17-jähriger österreichischer Staatsbürger, stehen im Verdacht einen Mann vor einer Diskothek mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm anschließend Pfefferminzbonbons geraubt zu haben. Kurze Zeit später attackierten die beiden Männer in unmittelbarer Nähe des vorhergegangenen Tatortes einen weiteren Passanten und verlangten die Herausgabe von Bargeld. Beide Opfer wurden dabei im Gesichtsbereich verletzt. Die in der Zwischenzeit alarmierten Beamten konnten die beiden Jugendlichen festnehmen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sowohl der 16- als auch der 17-Jährige mit ähnlichen Straftaten in Verbindung stehen.

