Haben Sie eine Frage an die Wissenschaft?

LH Mikl-Leitner: Die Wissenschaft liefert uns Antworten auf die Fragen unseres Alltages

St. Pölten (OTS/NLK) - Immer wieder stößt man im Alltag auf Dinge, die man sich nicht erklären kann oder über die man mit anderen diskutiert: Wie kommt der Sahara-Staub nach Niederösterreich? Wie schnell fliegt eine Feuerwerksrakete? Ab wann sollten Vögel im Winter gefüttert werden? Das Land Niederösterreich ist sehr interessiert an Ihren ganz persönlichen Fragen an die Wissenschaft.

Die Abteilung Wissenschaft und Forschung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung sammelt alle Fragen aus der Bevölkerung und wählt die spannendsten aus. Danach werden die Fragen von hochkarätigen Forschenden aus niederösterreichischen Wissenschaftseinrichtungen beantwortet.

„Neugierig sein und Fragen stellen ist nicht nur für Kinder und Jugendliche wichtig, um Neues zu entdecken. Auch Erwachsene haben viel zu selten die Möglichkeit wissenschaftliche Fragestellungen verständlich und anschaulich durch Wissenschafterinnen und Wissenschafter beantwortet zu bekommen. Daher seien Sie mutig, stellen Sie eine Frage an die Wissenschaft“, hebt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Initiative hervor.

Die Fragen können selbstverständlich auch anonym gestellt werden. Wöchentlich erscheint eine Frage samt Antwort in der „Auszeit“ und dem Online-Portal der Niederösterreichischen Nachrichten. Zusätzlich erhalten Sie die Antwort per E-Mail oder Post zugesandt.

Stellen Sie eine Frage an die Wissenschaft: per E-Mail an noe-fragenandiewissenschaft @ noel.gv.at, per Post an Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Wissenschaft und Forschung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten oder mittels Online-Formular unter www.fragenandiewissenschaft.noe.gv.at, QR-Code scannen und Frage absenden

Mehr zum Thema Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich gibt es unter www.noe.gv.at/wissenschaft.

