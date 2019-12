„Swinging Bells mit Robbie Williams“ am Stephanitag in ORF 1

Weihnachtskonzert und Interview des Popstars

Wien (OTS) - Ein swingendes Weihnachtsgeschenk macht Popstar Robbie Williams heuer seinen Fans: „Not the Robbie Williams Christmas Show“ heißt seine aktuelle Bühnenshow, mit der der Brite sein jüngstes Nummer-1-Doppelalbum „The Christmas Present“ promotet. Dafür hat sich der sonst so rockige Sänger und Entertainer ordentlich in Schale geworfen und präsentiert in bester Crooner-Manier winterliche Klassiker und poppige X-Mas-Songs, die er auf seinem Album u. a. als Duette mit Stars wie Bryan Adams, Rod Stewart und Helene Fischer verewigt hat. Unter dem Titel „Swinging Bells mit Robbie Williams“ zeigt ORF 1 am Stephanitag, Donnerstag, dem 26. Dezember 2019, um 22.35 Uhr, die Aufzeichnung eines Ende November im Londoner Alexandra Palace Theatre gespielten Konzerts.

Aber wie feiert der einstige Bad Boy privat Weihnachten? In einem Exklusiv-Interview mit ORF-Redakteur Marcus Blecha gibt Robbie Williams vorab u. a. Einblick in seine ganz persönliche Heilige Nacht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at