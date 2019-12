Dokumentarfilmer Erwin Wagenhofer im Ö1-„Journal zu Gast“ am 24.12.

Wien (OTS) - Dokumentarfilmer Erwin Wagenhofer ist am Dienstag, den 24. Dezember bei Sebastian Fleischer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 auf Österreich 1.

Mit seinen Filmen – wie dem mehrfach preisgekrönten „We Feed the World“ (2005) oder „Let’s Make Money“ (2008) – lieferte Wagenhofer kritische Beiträge über die Auswirkungen der Globalisierung. Aktuell läuft sein Film „But Beautiful“ im Kino. Darin präsentiert der Filmemacher Menschen, die einen anderen Weg beschreiten, an einer nachhaltigen Zukunft bauen, solidarisch und im Einklang mit der Natur leben. Ein Gespräch über Hoffnung und Optimismus in Zeiten, die eher nahelegen, in Panik zu verfallen.

